رئيس الوزراء الفرنسي يزور تونس أول يونيو لتوقيع اتفاقيات شراكة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 مايو 2021, 10:58 مساء
رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس ووزير الداخلية جيرالد دارمانان (يسار). (أـ ف ب)

يجري رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس زيارة رسمية إلى تونس يومي 2 و3 يونيو بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون الفرنسي التونسي، وفق ما أعلن مكتبه في بيان الأحد.

وأضاف البيان أن المجلس الذي يجمع رئيسي حكومتي البلدين ووزراء كل عامين لمناقشة قضايا التعاون سيركز «خصوصا على التنمية الاقتصادية والأمن والتعليم والتدريب والثقافة والفرنكفونية»، وفق «فرانس برس».

وتأتي زيارة جان كاستيكس في أعقاب الزيارة التي قام بها الرئيس التونسي قيس سعيد إلى باريس في مايو.  ومن المنتظر بهذه المناسبة توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية والتعاون في المجالات الأكاديمية والتعليمية والتدريب المهني.

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