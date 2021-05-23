البحرين تعلق دخول القادمين من الدول المدرجة على «القائمة الحمراء»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 مايو 2021, 08:52 مساء
علم مملكة البحرين. (الإنترنت)

قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية إن المملكة ستعلق دخول المسافرين القادمين من الدول المدرجة على «القائمة الحمراء»، التي تضم الهند وباكستان وسريلانكا وبنغلاديش ونيبال، بدءا من 24 مايو.

وأضافت أن التعليق لا يشمل المواطنين وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية، لكن سيتوجب عليهم إبراز شهادة فحص تفاعل البلمرة المتسلسل «بي سي آر» معتمدة قبل الصعود للطائرة وتطبيق الحجر الصحي عشرة أيام عند الوصول.

وقالت الوكالة أيضا إن «المسافرين المتطعمين أو غير المتطعمين القادمين من الدول غير المدرجة على القائمة الحمراء، يتوجب عليهم تطبيق الحجر الصحي الاحترازي لمدة عشرة أيام في مساكنهم أو الأماكن المخصصة المرخصة للحجر الصحي، وإبراز شهادة فحص (بي سي آر) معتمدة بحسب الاشتراطات قبل صعود الطائرة، إلى جانب إجراء الفحص عند الوصول وبعد عشرة أيام من الوصول».

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