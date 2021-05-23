المفوضية الأوروبية: الطائرة التى هبطت اضطراريا في بيلاروسيا تغادر مينسك باتجاه ليتوانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 مايو 2021, 08:30 مساء
الطائرة التجارية التابعة لشركة «راين إير». (الإنترنت)

أعلنت المفوضة الأوروبية لشؤون النقل، أدينا فاليان، عند الساعة 17.15 بتوقيت غرينتش أن الطائرة التجارية التابعة لشركة «راين إير» التي حولت بيلاروسيا مسارها، بعد ظهر الأحد، «أقلعت للتو من مينسك» متجهة إلى ليتوانيا.

وقالت فاليان عبر «تويتر»: «أقلعت رحلة راين إير للتو من مينسك متجهة إلى فيلنوس. أخبار سارة للجميع، خصوصا عائلات ركاب الطائرة وأصدقائهم». ولم تكشف المفوضة ما إذا كان قد سُمح لجميع ركاب الطائرة بالمغادرة، بحسب «فرانس برس».

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وكانت تقارير صحفية أوردت أن السلطات البيلاروسية أوقفت الناشط المعارض رومان بروتاسيفيتش إثر هبوط الطائرة في مينسك. وبرر مطار العاصمة البيلاروسية إجبار الطائرة على الهبوط بالإخطار عن وجود قنبلة على متنها.

من جانبه دعا الاتحاد الأوروبي في وقت سابق إلى السماح للطائرة بالمغادرة «مع كل ركابها».

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