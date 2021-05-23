الاتحاد الأوروبي يدعو بيلاروسيا إلى السماح لطائرة «راين إير» بالمغادرة «مع كل الركاب»

مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل. (الإنترنت)

دعا قادة الاتحاد الأوروبي مجتمعين بيلاروسيا إلى السماح لطائرة تابعة لشركة «راين إير» حول مسارها وارغمت على الهبوط في مينسك بالمغادرة «مع كل الركاب» منددين «بعمل مرفوض بالكامل».

وغرد وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزب بوريل «نحمل حكومة بيلاروس مسؤلية سلامة كل الركاب والطائرة. يجب السماح لكل الركاب بمواصلة رحلتهم فورا» في حين أوقفت مينسك المعارض رومان بروتاسيفيتش الذي كان في الطائرة. ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال بيلاروس إلى السماح «لكل الركاب» بالمغادرة، وفق «فرانس برس».