مسؤول أممي: إعادة إعمار غزة ينبغي أن ترافقها «عملية سياسية حقيقية»

المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقده في قطاع غزة. (أ ف ب)

دعا مسؤولون في الأمم المتحدة، الأحد، إلى البدء بـ«عملية سياسية حقيقية» تهدف إلى ضمان إعادة إعمار قطاع غزة على المدى الطويل، محذرين من مزيد الدمار بعد التصعيد بين إسرائيل في القطاع، الذي استمر 11 يوما.

وفي وقت تطلع فيه السلطات على حجم الأضرار، وبينما شرع السكان بتفقد منازلهم ومتاجرهم، زار وفد أممي رفيع المستوى القطاع بعد اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين دخل حيز التنفيذ فجر الجمعة، وفق «فرانس برس».

إعادة إعمار غزة

وقال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، فيليب لازاريني، إن إعادة إعمار غزة يجب أن تصاحبها جهود طويلة الأمد لتجنب جولة جديدة من إراقة الدماء.

وأكد لازاريني أن إعادة الإعمار يجب أن ترافقها «بيئة سياسية مختلفة». وأضاف: «نحن بحاجة إلى التركيز وبشكل جاد وحقيقي على التنمية البشرية والوصول المناسب إلى التعليم والوظائف وإلى سبل العيش»، لكنه رأى أن ذلك يجب «أن يكون مصحوبا بعملية سياسية حقيقية».

- بايدن يدعو المجتمع الدولي لدعم إعادة إعمار غزة

- المكاتب الحكومية في قطاع غزة تعاود العمل الأحد بعد توقفها بسبب العدوان الإسرائيلي

وفي لقائه مع صحفيين قال لازاريني إنه «محبط بحق». وبحسب المفوض العام فإن «المعاناة في غزة تزداد بشكل مطرد بسبب عدم معالجة الأسباب الحقيقية للنزاع من جذورها».

التقاط الأنفاس

تسبب القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي على قطاع غزة بمقتل 248 شخصا، بينهم 66 طفلا ومقاتلون، وإصابة 1900 شخص، ذلك على ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، بالإضافة إلى تشريد الآلاف وإلحاق أضرار في مباني القطاع الفقير والمحاصر من قبل الدولة العبرية منذ نحو 15 عاما.

وقالت لين هاستينغز من وكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن القصف الشديد خلف أضرارا جسيمة على الصحة العقلية للسكان، ناهيك عن الأضرار المادية.

أسباب إنسانية

وعن الحرب الأخيرة في العام 2014 قالت هاستينغز: «في العام 2014 كان لدينا فترات راحة لأسباب إنسانية، تمكن الناس من الخروج والوصول إلى المتاجر وشعروا بالأمان مرة أخرى». وأكدت للصحفيين: «نتحدث عن حجم الصدمات التي تعرضوا لها هذه المرة ودون توقف أو التقاط للأنفاس».

وأشارت هاستينغز: «لم أسمع من الناس أنهم يسعون إلى الحصول على مياه، حتى من أولئك الـ800 ألف الذين ليس لديهم مياه نظيفة». وأضافت: «الناس يتحدثون عن التأثير على حياتهم العامة وكيف سيتعافون من كل هذا».

و بدأت السلطات في قطاع غزة توزيع الخيام والأغطية. وقالت (أوتشا) إن ستة آلاف شخص على الأقل أصبحوا بلا مأوى بسبب القصف. وبعد أن أعادت إسرائيل فتح معبر كرم أبو سالم الجمعة، دخلت قوافل شاحنات تحمل أدوية وأغذية ووقود وهي مواد أساسية يحتاج إليها أهالي القطاع.

الالتزام الكامل

وقال الصندوق المركزي للإغاثة في حالات الطوارئ، التابع للأمم المتحدة، إنه خصص 18.5 مليون دولار للجهود الإنسانية. ولقي اتفاق وقف إطلاق النار ترحيبا دوليا، ودعا مجلس الأمن الدولي السبت إلى «الالتزام الكامل» به.

وتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة بالمساعدة في تنظيم جهود إعادة إعمار غزة وقال إن إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل هو «الحل الوحيد» للنزاع. وأضاف بايدن: «ما زلنا بحاجة إلى حل الدولتين».

وتعثرت محادثات السلام الإسرائيلية - الفلسطينية منذ العام 2014 حتى تلك المتعلقة بالقضايا الرئيسية المتنازع عليها والمتعلقة بوضع القدس الشرقية المحتلة والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.