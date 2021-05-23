باريس تحذر من «فصل عنصري» حال عدم التوصل إلى حل الدولتين في فلسطين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 مايو 2021, 04:30 مساء
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عند وصوله إلى اجتماع مع نظرائه الأوروبيين في مقر المجلس الأوروبي في بروكسل. (أ ف ب)

حذر وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، الأحد، من «احتمال حصول فصل عنصري» في إسرائيل في حال عدم التوصل إلى حل الدولتين بين الدولة العبرية والفلسطينية.

وقال خلال مقابلة صحفية: «في مدن إسرائيلية، تواجَه سكان من الطرفين» في إشارة إلى صدامات في الأيام الأخيرة بين إسرائيليين وفلسطينيين، وفق «فرانس برس».

حل الدولتين
وأضاف: «هي المرة الأولى التي يحصل ذلك ما يظهر أنه في حال اعتماد حل آخر غير حل الدولتين ستتوافر مكونات فصل عنصري يستمر لفترة طويلة». ونبه وزير الخارجية الفرنسي من «خطر وقوع فصل عنصري قوي في حال الاستمرار بمنطق الدولة الواحدة أو إطالة الوضع الراهن. حتى إطالة الوضع الراهن قد يؤدي إلى ذلك».

- مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى في حماية قوات الاحتلال
- فلسطين المحتلة: سكان غزة يحاولون استعادة حياتهم الطبيعية ووعود بالمساعدات

وشهدت مدن مختلطة في إسرائيل يسكنها يهود وفلسطينيون أعمال عنف ومواجهات كما حصل في اللد، فيما كانت إسرائيل في مواجهة مع حركة «حماس» في قطاع غزة.

ويحترم الجيش الإسرائيلي وحركة «حماس»، التي تسيطر على قطاع غزة منذ الجمعة، وقفا لإطلاق النار بعد عدة أيام شهدت غارات إسرائيلية وإطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي إسرائيل.

إيجاد مسار سياسي
وتسبب القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي على قطاع غزة بمقتل 248 شخصا، بينهم 66 طفلا ومقاتلون بحسب وزارة الصحة في غزة. أما على الجانب الإسرائيلي فأكدت خدمة الطوارئ مقتل 12 شخصا، بينهم طفل وشابة عربية-إسرائيلية، وجندي إسرائيلي وشخص هندي وتايلانديين، فيما أُصيب نحو 357 بجروح مختلفة.

وشدد لودريان على أن تصاعد العنف هذا «يظهر الضرورة الملحة لإيجاد مسار سياسي. يجب اعتماد سياسة الخطوة خطوة»، مرحبا بتجديد الرئيس الأميركي جو بايدن «التزامه ضرورة قيام دولتين وهي فرضية كانت بدأت تزول». وتابع: «ينبغي الآن السعي إلى إرساء الثقة» بين طرفي النزاع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية تقدم مقترحا لـ«فيفا» يغير شكل كأس العالم للرجال والسيدات
رياضة عالمية
بعد فضيحة «خداعه».. صحفي «بي بي سي» يعتذر من نجلي الأميرة ديانا
ثقافة وفن
الثيران في فنزويلا تحرث الأرض الزراعية لهذا السبب
منوعات
الحمص للتخلص من التجاعيد
أناقة وجمال
أطفال في غزة يروون لحظات الرعب: «خائفون من الموت»
عربى
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى في حماية قوات الاحتلال
عربى
طالبان تحاصر سد «كجكي» والأفغان يدفعون الدم ثمنا للكهرباء
دولى
دراسة: لقاحا فايزر وأسترازينيكا فعالان ضد المتحور الهندي
دولى
المشري يتحدث عن سياسات «خاطئة» لـ«المركزي» منذ 2014
ليبيا
5 إنجازات فريدة وأرقام مذهلة في تتويج أتلتيكو مدريد بـ«الليغا»
رياضة عالمية
فيديو: الجيش الياباني يختبر قوته النارية في تدريبات سنوية
دولى
رحيل أحد رواد المحاماة في ليبيا عبدالله بانون
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وثيقة سرية تكشف: لماذا خططت أميركا لضرب الصين بالسلاح النووي العام 1958؟