خبراء: «كارثة بيئية كبرى» في اليونان

طائرة ترش المياه فوق جبال ييرانيا غرب أثينا بعد اندلاع حرائق في 22 مايو 2021 (أ ف ب)

أعلن رجال الإطفاء اليونانيون، الأحد، أنهم بدأوا بالسيطرة بشكل كامل على أول حريق كبير هذه السنة في البلاد شب في محمية طبيعية على جبال ييرانيا غرب أثينا، فيما وعدت الحكومة بتقديم مساعدات مالية للمنكوبين.

الحريق لم يسجل وقوع أي ضحية، لكن حوالى عشرة منازل تدمرت أو تضررت، ويتحدث الخبراء عن كارثة بيئية كبرى.

وقال الناطق باسم رجال الإطفاء فاسيليس فاثراكويانيس إلى وكالة الأنباء اليونانية، صباح الأحد، إن النيران تتراجع وهي مسألة ساعات قبل أن نتمكن من السيطرة عليها بشكل كامل. وفق وكالة فرانس برس.

700 رجل إطفاء و15 طائرة

ولا يزال حوالى 700 رجل إطفاء بدعم من 15 طائرة إخماد حرائق يعملون بدعم من الجيش بحسب أجهزة الحرائق التي لا تزال حذرة أمام احتمال ان تشتعل النيران مجددا في هذه الجبال المنحدرة.

والحريق الذي اندلع، مساء الأربعاء، على سواحل خليج كورينثوس هو أحد أكبر الحرائق في السنوات العشرين أو الثلاثين الماضية، وقد اندلع هذا الشهر، في وقت مبكر من الموسم، بحسب رجال الإطفاء.

وقال الدفاع المدني، إن حجم الأضرار لا سيما بالنسبة للمزارعين لن يتضح قبل السيطرة بالكامل على الحريق.

وأتت النيران على أكثر من 55 كيلومترا مربعا من غابات الصنوبر.

وبحسب صحيفة أفغي اليسارية فان الغابة الكثيفة والتي كانت محمية حتى الآن احترقت بنسبة 54 و6,1% من الجبل المصنف ضمن مناطق محمية في إطار شبكة ناتورا 2000، التي تجمع بين مواقع طبيعية أو شبه طبيعية في الاتحاد الأوروبي وتتمتع بحياة برية فريدة.

كارثة بيئية

وتعتزم الحكومة مساعدة المنكوبين الذين فقدوا منازلهم أو ماشيتهم أو أراضيهم الزراعية في الكارثة.

وقال نائب وزير الداخلية ستيليوس بيتساس، الأحد، إن مساعدة اقتصادية فورية 600 يوو لكل منكوب ستوزع من أجل تأمين الاحتياجات الأولية وما يصل الى ستة آلاف يورو لأعمال التصليح بعد تقييم أولي للأضرار.

من جانب آخر، وعد ستيليوس بيتساس بأعمال كبرى من أجل تجنب فيضانات في المنطقة في المستقبل.

وأوضح أستاذ إدارة الكوارث البيئية في جامعة أثينا يوثيميوس ليكاس أن الحرائق أتت على أكثر من 55 كلم مربع من غابات الصنوبر وغيرها من الأراضي علما بأن بعضها زراعي.

وصرح إلى قناة إي آر تي التليفزيونية العامة، السبت بأنها كارثة بيئية كبرى تستدعي بذل جهود لتجنب حدوث انزلاقات أرضية وفيضانات فظيعة خلال فصل الخريف.

قلق على صغار الحيوانات

وأعربت منظمة أنيما اليونانية غير الحكومية عن القلق من تداعيات الحريق الذي وقع في الربيع، عندما تكون الحيوانات قد وضعت لتوها صغارها.

وتشهد اليونان حرائق غابات كل صيف يزيد الطقس الجاف من حدتها، إضافة إلى الرياح العاتية ودرجات الحرارة التي ترتفع عادة إلى ما فوق 30 درجة مئوية بكثير.

وفي العام 2018، قضى 102 شخص في منتجع ماتي البحري قرب إثينا، في أسوأ كارثة حريق.

وبحسب صحيفة كاثيريميني فإن 179 حريقا كان سببها الإهمال و26 كانت متعمدة، خلال العام 2020.