طالبان تحاصر سد «كجكي» والأفغان يدفعون الدم ثمنا للكهرباء

سد كجكي في ولاية هلمند الأفغانية في 21 مارس 2021 ( أ ف ب)

بعد سنوات من الجهود لزيادة قدرته كانت كلفتها البشرية كبيرة، ما زال سد كجكي الكهرمائي الضائع في عمق ولاية هلمند المحاط بأراضٍ تسيطر عليها حركة طالبان، في طريقه لأن يصبح الأهم في أفغانستان.

السد الذي لا يمكن الوصول إليه إلا بالمروحيات، يقع بين المنحدرات الصخرية المطلة على نهر هلمند الذي يستخدم للري على طول أكثر من ألف كيلومتر في جنوب أفغانستان.

وقد واجه العديد من المشاكل منذ إنشائه في خمسينات القرن الماضي، تزامنت مع المسار المضطرب للبلاد.

ويؤمن السد الكهرباء للمدينتين الرئيسيتين في الجنوب لشكركاه وقندهار، ويحتضنه جيب صغير تسيطر عليه الحكومة الأفغانية، وتبلغ مساحته ستة كيلومترات مربعة. وحوله دائرة تمتد لعشرات الكيلومترات بين أيدي طالبان.

ونتيجة لتسوية كان لا بد منها، تسمح كابول لطالبان بالحصول على جزء من التيار الكهربائي مجانا.

رسوم شهرية

وتفرض الحركة التي طردت من السلطة في نهاية 2001 وتأمل في العودة إليها مع رحيل القوات الأجنبية بحلول سبتمبر المقبل، رسوما على السكان المدنيين الذين يستهلكون الكهرباء.

ولا يمنع الاتفاق الضمني الذي تستفيد منه طالبان خصوصا مقاتليها من مهاجمة القوات التي تؤمن الحماية لسد كجكي.

وقد دفعت القوات الحكومية والمدنيون العالقون بين الطرفين ثمنا باهظا لبقاء السد.

وقال عبدالرزاق لوكالة فرانس برس: إن هذه الكهرباء تكلف الكثير من الأرواح.

ويشغل عبدالرزاق منصب حاكم منطقة كجكي، لكن سلطته لا تتجاوز مكتبه وبضعة مبانٍ تحيط بالسد.

يقول عبدالرزاق والعاملون معه إن حوالى 15 ميغاوات تذهب إلى مناطق طالبان في كجكي وسانجين وموسى قلعة وهي من بين أخطر القطاعات في أفغانستان.

وأكد الحاكم أن طالبان تحصد 3,1 ملايين يورو شهريا من الرسوم التي تفرضها على الكهرباء.

ويبرر غلام رضا، المدير التنفيذي لشركة كونستراكشن 77 التركية هذا الوضع بالقول: لم نختر ذلك لكن كيف نرفض منحهم الكهرباء؟ هناك مدنيون وهذا حقهم.

وتستعد كونستراكشن 77 لزيادة طاقة السد من حوالى 50 إلى 150 ميغاوات بإضافة ثلاثة توربينات.

مشروع عبثي

ويذهب الباقي إلى الحكومة التي زادت من مشاريع الطاقة الكهرمائية في السنوات الأخيرة لتحسين وضع بلد بعيد عن الاكتفاء الذاتي ومضطر إلى استيراد الكهرباء من جيرانه.

وتغطي شبكة الكهرباء نحو 40% من البلاد لكن التيار لا يتوافر في بعض الأحيان أكثر من ساعة أو ساعتين في اليوم.

والوضع ليس أفضل بكثير في المدن الكبرى بما في ذلك في كابول حيث تقطع الكرباء يوميا.

شركة أمريكية وأخرى تركية

وكانت شركة أميركية شيدت في خمسينات القرن الماضي السد للتحكم في تدفق مياه النهر والري.

وقامت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية يو إس إيه بمضاعفة قدرة السد بتوربينين في 1975 قبل أن يهمل اعتبارا من 1979 خلال الغزو السوفياتي.

بعد سقوط طالبان في 2001، أعاد الأميركيون تشغيل السد لكنهم فشلوا في تركيب توربين ثالث وانسحبوا من مشروع اعتبروه عبثيا وكلف عشرات الملايين من الدولارات. وتولت كابول المهمة في 2013 واستدعت «كونستراكشن 77» لمساعدتها. وتمكنت الشركة التركية من تركيب التوربين الثالث وتعمل منذ 2019 على بناء محطة ثانية بثلاثة توربينات إضافية يتوقع أن تنجز في 2022.

ويتذكر عادل كياني أحد كوادر الشركة التركية نعتمد بالكامل على المروحيات. لا يمكننا حتى إحضار طماطم بدونها. وينبغي نقل مئات الأطنان من المواد بشاحنات عبر مناطق طالبان.

ويصل موظفو الشركة التركية بمروحية، لكن موظفي الحكومة المتحدرين من كجكي مضطرون إلى عبور خط الجبهة للوصول إلى السد من قراهم الواقعة في أراضي طالبان. وهذا يحتاج إلى موافقة الطرفين.

طالبان سعيدة

وقال محمد أكبر الذي تولى شؤون الري خلال عهد طالبان، في تسعينات القرن الماضي: تلقيت ورقة من طالبان وبطاقة هوية حكومية.

ويقطع محمد داود، وهو ميكانيكي هذا الطريق كل أسبوع. وقال آسفا: في الماضي كان الأمر يستغرق عشر دقائق، لكن بسبب انعدام الأمن بات أربع ساعات.

أضاف: أشعر بخوف كبير العام الماضي قتل زميل لي وجرح أربعة.

رحلة سردار

ويضطر سردار محمد إلى عبور الجبهة لإصلاح الخطوط التي تضررت من القتال.

وهو يبلغ المعسكرين مسبقا لكن هذا الإجراء الوقائي لا يكفي دائما. وقد خسر زميلا قتلته القوات الأفغانية. ويقول مشيرا إلى تلة: أطلقوا النار من هذا الموقع المتقدم.

في قريته، يدفع سردار لحركة طالبان 4.2 يورو شهريا مقابل الكهرباء لتشغيل مكيف الهواء أو ري حقوله. وفي أراضي المتمردين يحصل السكان الأكثر فقرا على الكمية نفسها من الكهرباء لكن مجانا.

وقال عادل بادلون وهو مسؤول لوجستي: إن عناصر طالبان سعداء جدا. إنهم يحبون شركة كونستراكشن 77 والمشاريع لأنها تفيد كل الناس.

مع ذلك، لا تمنح طالبان الجيش الأفغاني وقوة الحماية العامة الأفغانية فرصة لالتقاط الأنفاس.

فغالبا ما تتم الرحلة من السد إلى المواقع المتقدمة سيرا على الأقدام.

ويحذر قائد الجيش في كجكي دوست نزار أندارابي من أنه إذا ابتعدت عشرة أمتار عن الطريق يطلقون النار.

ومن مركز مراقبة على المرتفعات، يراقب الجنود بمناظير أراضي طالبان الشاسعة؛ حيث يتابعونهم وهم يركبون دراجات نارية ويرون أطفالا يلعبون كرة القدم ومزارعين يعملون في حقولهم.

السوق والجبهة والسد

وبين السد وخط الجبهة، يمتد سوق تانج الكبير الذي دمر في المعارك.

ووسط أنقاض مخازن مبنية بالطين يسود صمت مطبق. ولا دليل على وجود حياة سوى مجموعة من الأطفال هنا وعدد قليل من الماعز هناك. وتعيش نحو ثلاثين عائلة في قرية الأشباح هذه.

ورغم أن العمل في السد يتقدم، لكن الدم ما زال يهدر والكهرباء وحدها فقط هي التي تنقل بأمان.