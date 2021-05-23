انتخابات الرئاسة الإيرانية: هل أصبح المحافظون معسكرين؟

صورة المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية على خامنئي تتصدر الدعاية الانتخابية( أرشيفية: إنترنت)

يتوقع أن تؤدي الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 18 يونيو المقبل إلى ترسيخ كامل للانقسام في معسكر المحافظين، بعد عملية تفكك طويلة عرفها الجناح اليميني في الجمهورية الإسلامية.

وحتى قبل مصادقة مجلس صيانة الدستور وإعلان اللائحة النهائية لأسماء المرشحين المتنافسين في انتخابات الرئاسة، ترجح وسائل الإعلام الإيرانية أن يكون السباق الرئاسي ثنائيا بين المحافظ التقليدي علي لاريجاني، رئيس مجلس الشورى بين العامين 2008 و2020، والمحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي الذي يشغل منصب رئيس السلطة القضائية منذ 2019. وفق وكالة فرانس برس.

بداية التباعد

وبدأ التباعد بين أطياف التيار المحافظ على هامش احتجاجات الحركة الخضراء التي رافقت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد العام 2009، ووقع الافتراق بعد الاتفاق حول البرنامج النووي بين طهران والقوى الكبرى العام 2015.

وبدأ تصنيف المحافظين بالظهور في الإعلام الإيراني اعتبارا من 1997، العام الذي شهد انتخاب الإصلاحي محمد خاتمي رئيسا للجمهورية.

حتى ذلك الحين، كان تصنيف يمين ويسار هو الحاضر في التركيبة السياسية لمن اتبعوا خط الإمام روح الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية، وشكلوا نقطة ثقل السياسة المحلية بعدما أبعدت مطلع الثمانينات القوى الأخرى التي ساهمت في الثورة الإسلامية للعام 1979، مثل الماركسيين والليبراليين والقوميين.

واعتبارا من 1988-1989، عام انتهاء الحرب العراقية الإيرانية ووفاة الإمام الخميني، هيمن اليمين تدريجا على السياسة المحلية مع تراجع الطرف الآخر.

واختلف الطرفان بشكل أساسي حول دور الدولة في الاقتصاد، إذ أيد اليسار تدخلها، في حين كان اليمين محبذا لمحدودية هذا الدور.

وشهد العام 1997 نقطة تحول بفوز اليساري خاتمي بالرئاسة، ليطلق سياسة إصلاحية ارتكزت بشكل كبير على الانفتاح على الغرب.

أنا ثوري

يقول المؤرخ جعفر شير علي نيا لوكالة فرانس برس اليمين الذي تعرض حينها لخسارة مريرة في الانتخابات، بدأ تدريجا إعادة بناء نفسه.

ويضيف شير الذي كتب مؤلفات عدة عن إيران الحديثة، أن التيار أعاد بناء نفسه بشخصيات شابة حملت تسمية مواجِهة للإصلاحيين، هي الأصوليون (أصولگرایان بالفارسية).

ويوضح الصحفي فرشاد قربانبور أن هؤلاء يعتبرون أنفسهم مؤيدين لمبادئ ثورة 1979، ما يؤشر ضمنيا (من وجهة نظرهم) إلى أن التيار الآخر، الإصلاحيين، ابتعد عن القيم التي دافعت عنها الثورة، مثل الاهتمام بالطبقات الشعبية، والعداوة للغرب، وأولوية الإسلام.

كان لاريجاني في تلك الفترة مشرفا على التليفزيون الرسمي، وأحد الأصوات المحافظة الشابة نسبيا (في العقد الرابع من العمر)، التي سايرت انتقاد حكومة خاتمي.



خلال انتخابات 2005، شكل الفوز المفاجئ لمحمود أحمدي نجاد، المرشح الذي رفع شعار مكافحة الفساد وطبع سريعا البلاد بلمسته الشعبوية، دافعا لتقارب معارضين له بين شخصيات من المحافظين التقليديين والإصلاحيين.

لكن أزمة انتخابات 2009 وسط إعادة انتخاب أحمدي نجاد المثيرة للجدل مهّدت الطريق لولادة ما بات يعرف بالمحافظين المتشددين.

وبمرور الوقت، بات هؤلاء يعرفون عن أنفسهم بصفة أساسية هي ثوريون، بوحي قول للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي العام 2013: أنا لست دبلوماسيا، أنا ثوري، وأقول كلمتي بصراحة وصدق.

وعارض الثوريون المحافظين التقليديين، معتبرين أنهم - وفق ما كتبت صحيفة جوان - حرس الستاتيكو، وانتقدوا فيهم، بما يشمل لاريجاني، الصمت عن احتجاجات 2009 التي اعتبرها خامنئي في ذاك الوقت فتنة.

ولم يسلم أحمدي نجاد من انتقاد المتشددين، ولم يغفروا له معارضته علنا للمرشد الأعلى خلال بعض مراحل ولايته الرئاسية الثانية التي استمرت حتى 2013.

روحاني آخر

في ذالك العام، لم يتمكن المحافظون، بشقيهم المعتدل والمتشدد، من الحؤول دون فوز المعتدل حسن روحاني بالانتخابات الرئاسية.

ومنذ توليه مهامه، عارض الأصوليون سياسة روحاني التي اتسمت بانفتاح على الغرب، متهمين إياه بتهديد المصالح العليا لإيران.

لكن إبرام الاتفاق النووي الإيراني في العام 2015، والذي حظي بمباركة نهائية من خامنئي، بدّل المعطيات، فساند المحافظون الوسطيون الاتفاق (وروحاني ضمنا)، ومنهم لاريجاني الذي صادق مجلس الشورى خلال رئاسته له، على الاتفاق.

لكن الثوريين بقوا على موقفهم، وهو ما انعكس في الأيام الماضية مع التمهيد للانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ تداول مؤيدون للمحافظين المتشددين صورة مركبة تظهر وجهي الرئيس الحالي والمرشح لاريجاني، مع تعليق لاريجاني ليس سوى روحاني آخر.

انسحاب أميركا من الاتفاق النووي

وشكل انسحاب الولايات المتحدة الأحادي من الاتفاق النووي العام 2018 وإعادة فرض عقوبات قاسية على طهران، قوة دفع للمحافظين المتشددين الذين كثفوا انتقاداتهم لحكومة روحاني، في ظل الأزمة الاقتصادية التي بدأت تعانيها البلاد في ظل العقوبات المتجددة.

ومع اقتراب الانتخابات، وفي ظل مباحثات في فيينا لإحياء الاتفاق النووي، يبدو أن المتشددين - ومنهم رئيسي الذي نال 38 بالمئة من الأصوات لدى خوضه الانتخابات الرئاسية لعام 2017 - يميلون إلى العنوان العريض بتأكيد أولوية رفع العقوبات الأميركية، وضمنيا عدم فك الارتباط بشكل كامل مع اتفاق العام 2015 المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة.

ويتوقع أن يتمحور تباين الرؤى بين رئيسي ولاريجاني بشكل أكبر على الاقتصاد وموقع إيران في العالم، مع ميل الأول الى نظام اقتصادي مركزي وتوجس من الغرب، في مقابل جنوح الثاني نحو الانفتاح ونظام اقتصادي أكثر حرية.