دراسة: لقاحا فايزر وأسترازينيكا فعالان ضد المتحور الهندي

لقاح أسترازينيكا البريطاني (أرشيفية: إنترنت)

أظهرت دراسة أجرتها السلطات الصحية في إنجلترا، ونشرت نتائجها، السبت، أن لقاحي فايزر/بايونتيك وأسترازينيكا/أوكسفورد المضادين لفيروس كورونا فعالان ضد النسخة الهندية المتحورة من هذا الفيروس بنفس نسبة فعاليتهما تقريبا ضد النسخة الإنجليزية المتحورة منه.

نسب الفعالية

الدراسة التي أجرتها وكالة الصحة العامة في إنجلترا بين 5 أبريل و16 مايو، تؤكد أن لقاح فايزر/بايونتيك وفر بعد أسبوعين من تلقي الجرعة الثانية فعالية بنسبة 88% ضد المتحور الهندي المصحوب بأعراض وبنسبة 93% ضد المتحور الإنجليزي المصحوب بأعراض. وفق وكالة «فرانس برس».

بالمقابل فإن فعالية لقاح أسترازينيكا/أوكسفورد بلغت بعد أسبوعين من تلقي الجرعة الثانية 60% ضد المتحور الهندي المصحوب بأعراض و66% ضد المتحور الإنجليزي المصحوب بأعراض.

ورحب وزير الصحة البريطاني مات هانكوك بنتائج هذه الدراسة التي تأتي في وقت تعول فيه الحكومة على حملة التلقيح الوطنية لمكافحة المتحور الهندي الذي يهدد تفشيه بعرقلة خطة إعادة فتح الاقتصاد في البلاد.

تقليص الفترة الفاصلة

وللحد من تفشي هذا المتحور الذي أُطلق عليه اسم «B.1.617.2» والذي يخشى من أن يصبح سائدا في بريطانيا، قلصت السلطات الصحية الفترة الفاصلة بين جرعتي لقاح أسترازينيكا من ثلاثة أشهر إلى ثمانية أسابيع للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما ولأولئك المصنفين ضمن فئة الأكثر هشاشة من الناحية الصحية.

واقترنت هذه الإجراءات بتكثيف الفحوصات الرامية للكشف عن الإصابات بالفيروس في المناطق الأكثر عرضة للخطر ولا سيما في شمال غرب إنجلترا وبعض أنحاء لندن.

وبحسب الدراسة فإن لقاحي فايزر/بايونتيك وأسترازينيكا/أوكسفورد وفرا بعد ثلاثة أسابيع من تلقّي الجرعة الأولى فعالية بنسبة 33% ضد المتحور الهندي المصحوب بأعراض وبنسبة 50% ضد المتحور الإنجليزي المصحوب بأعراض.

2889 إصابة بالمتحور

بيانات وكالة الصحة العامة في إنجلترا أظهرت تسجيل ما لا يقل عن 2889 إصابة بالمتحور الهندي، وذلك في الفترة بين 1 فبراير و18 مايو.

واضطر 104 من هؤلاء المصابين إلى تلقي إسعافات في أقسام الطوارئ في المستشفيات، في حين مكث 31 منهم في المستشفى بينما توفي ستة.

وقالت ميري رامزاي، المسؤولة عن التلقيح في وكالة الصحة العامة، إن جرعتين من أي من هذين اللقاحين توفر مستويات عالية من الحماية ضد الأعراض المرضية المصاحبة للإصابة بالمتحور B.1.617.2.

أضافت: نتوقع أن تكون اللقاحات أكثر فعالية في الحؤول دون الحالات الاستشفائية والوفيات.

الأعلى وفيات في أوروبا

وبريطانيا هي الدولة الأولى في أوروبا من حيث أعداد الوفيات الناجمة عن كورونا إذ حصدت فيها الجائحة حتى اليوم أرواح 127 ألف شخص.

وبلغت نسبة البالغين الذين تلقّوا الجرعة الأولى من اللّقاح المضاد لكورونا أكثر من 70% في حين بلغت نسبة من تلقوا اللقاح بجرعتيه أكثر من 40%.