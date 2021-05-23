على خطى فلويد.. فيديو يكذب رواية الشرطة الأميركية عن سبب مصرع رجل أسود

جدارية تكريما لذكرى الراحل جورج فلويد في نيويورك (أرشيفية ا ف ب)

دحضت تسجيلات فيديو نشرتها هذا الأسبوع شرطة ولاية لويزيانا جنوب الولايات المتحدة، الرواية التي ساقتها الشرطة لملابسات مقتل مواطن أسود خلال مطاردة عناصرها له قبل عامين، إذ بينت أنه لم يلقَ حتفه على الفور جراء اصطدام سيارته بشجرة، كما قالت يومها بل قضى بعد اعتقاله.

وفارق رونالد غرين الحياة عن 49 عامًا في 10 مايو 2019 في مونرو بعد مطاردة بوليسية دارت رحاها في شوارع المدينة الواقعة في شمال الولاية حين حاول شرطيون إيقاف سيارته بعد ارتكابه مخالفة مرورية لكنّه حاول الفرار منهم.

وحسب عائلة غرين فقد أكدت الشرطة أنه مات على الفور من جراء اصطدام سيارته بشجرة أثناء المطاردة.

توثيق القتل

وأقرت الشرطة لاحقا بأن الرجل الأسود لم يفارق الحياة في الحال، وأن عناصرها استخدموا القوة لتوقيفه، مؤكدة في الوقت نفسه أن لجوءهم إلى القوة كان مبررا.

لكن وسائل إعلام أميركية نشرت، الأربعاء، مقتطفات من تسجيلات فيديو توثق عملية توقيف غرين، الأمر الذي دفع بالشرطة لأن تنشر، الجمعة، تسجيلات فيديو أخرى لعملية التوقيف.وفق وكالة«فرانس برس».

تكذيب الرواية الأصلية

ودحض مضمون هذه التسجيلات وتلك الرواية الأصلية التي سردتها الشرطة لملابسات مصرع الرجل الأسود.

وأظهرت التسجيلات التي نشرتها وسائل الإعلام عناصر الشرطة، وهم يفتحون باب سيارة غرين، ويصعقونه بواسطة مسدس كهربائي، بينما كان يصرخ: «أنا آسف، وأنا خائف».

بعدها طرحه شرطي أرضا وضغط بذراعه على رقبته وضربه على وجهه، قبل أن يتعرض غرين للصعق بالمسدس الكهربائي مرة أخرى ثم يترك ووجهه ملصق بالأرض ويداه مكبلتان لدقائق عدة.

من جهتها نشرت الشرطة تسجيلات فيديو التقطتها كاميرات مثبتة على ملابس عناصرها وصورت الوقائع من زوايا مختلفة، وظهر فيها غرين وهو يتأوه ألما على الأرض من دون أي مقاومة ظاهرة من جانبه.

ويُسمع في التسجيل شرطي يقول: «لقد كبّلته وكل شيء، بينما كنا نحاول السيطرة عليه. لقد حاولنا إجباره على البقاء على الأرض؛ لأنه كان يبصق الدم في كل مكان ثم فجأة، فجأة، ارتخى جسده».



نية الشرطة

وحاولت شرطة لويزيانا تبرير سبب إبقائها هذه التسجيلات سرية واضطرارها إلى الإفراج عنها بعد أن نشرت وسائل الإعلام التسجيلات الأخرى.

وقال الكابتن لامار ديفيس، أحد القادة الأمنيين، خلال مؤتمر صحفي الجمعة، إن الشرطة «كانت لديها كل النية للإفراج عن جميع الأدلة والمعلومات المناسبة في الوقت المناسب».

وفي مايو 2020 رفعت عائلة غرين دعوى قضائية ضد الشرطة متهمة إياها بالتسبب في وفاته.

وقالت العائلة يومها إنها رفعت الدعوى بعدما تبين لها أن مقدمة سيارة غرين لم تظهر عليها علامات اصطدام، كما أظهرت نتائج تشريح مستقل للجثة إصابات في الرأس تتعارض مع حادث سيارة.

وفي سبتمبر 2020، فتح مكتب التحقيقات الفدرالي تحقيقا في وفاة غرين.

مدينة فلويد

في سياق قريب، قتل شخصان وأصيب عدد آخر بجروح، أحدهم في حالة خطرة، إثر إطلاق نار في مدينة مينيابوليس الأميركية في وقت متأخر الجمعة، بحسب ما أفادت الشرطة.

وأفاد جهاز إنفاذ القانون المحلي بأن أحد المصابين حالته حرجة بعد الهجوم الذي وقع وسط المدينة، التي قتل فيها الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد على أيدي شرطي في مايو 2020.

وجاء في تغريدة لشرطة مينيابوليس أن هناك عشر ضحايا بالمجمل.وقالت إن رجلين قتلا، مضيفة أنه تمت إعادة النظام بالكامل إلى الموقع والأماكن المحيطة به.

وقتل فلويد 46 عاما على أيدي الشرطي ديريك شوفين.

وفي 20 أبريل الماضي، أدين شوفين بالقتل والقتل غير العمد لدوره في وفاة فلويد التي أشعلت احتجاجات حول العالم ضد غياب العدالة العرقية ووحشية الشرطة.