قتيلان وجرحى في إطلاق نار في مينيابوليس الأميركية

عناصر من الشرطىة الأميركية في موقع حادث. (الإنترنت)

قتل شخصان وأصيب عدد آخر بجروح، أحدهم في حالة خطرة، إثر إطلاق نار في مدينة مينيابوليس الأميركية في وقت متأخر الجمعة، بحسب ما أفادت الشرطة.

وأفاد جهاز إنفاذ القانون المحلي أن أحد المصابين حالته حرجة بعد الهجوم الذي وقع وسط المدينة، حيث قتل الأميركي من أصل إفريقي جورج فلويد على أيدي شرطي في مايو 2020. وجاء في تغريدة لشرطة مينيابوليس أن هناك عشرة ضحايا بالمجمل.

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وقالت إن رجلين قتلا، مضيفة أنه تمت «إعادة (النظام) بالكامل إلى الموقع والأماكن المحيطة به».

وقتل فلويد (46 عاما) على أيدي الشرطي ديريك شوفين. وأدين شوفين في 20 أبريل بالقتل والقتل غير العمد لدوره في وفاة فلويد التي أشعلت احتجاجات حول العالم ضد غياب العدالة العرقية ووحشية الشرطة.