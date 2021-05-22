المغرب يحث إسبانيا على فتح تحقيق في ملابسات وصول زعيم البوليساريو

زعيم حركة استقلال الصحراء الغربية. (الإنترنت)

حث المغرب إسبانيا السبت على فتح تحقيق في ملابسات وصول زعيم حركة استقلال الصحراء الغربية إليها لتلقي العلاج الطبي وتفسير نتائجه للرباط.

وقال المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الخارجية المغربية فؤاد يزوغ إنه يتعين على إسبانيا توضيح «الظروف والملابسات والتواطؤات التي أفضت إلى دخول هذا الشخص إلى التراب الإسباني، بشكل احتيالي، وبوثائق مزورة وهوية منتحلة»، وفق «رويترز».

غضب الرباط

وأثار قرار إسبانيا استضافة زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي دون إبلاغ الرباط وباستخدام ما يقول المغرب إنها وثائق سفر قدمتها له الجزائر وباسم مستعار غضب الرباط التي تعتبر الصحراء الغربية جزءا من المغرب.

وتسعى الجبهة المدعومة من الجزائر إلى استقلال المنطقة وقالت العام الماضي إنها ستستأنف الكفاح المسلح الذي جرى تعليقه بسبب وقف لإطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة عام 1991 لكن لم ترد أدلة كثيرة على نشوب قتال.

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وفي ديسمبر، اعترفت الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية في إطار اتفاق شمل أيضا تعزيز العلاقات بين المغرب وإسرائيل. وخفف المغرب فيما يبدو القيود الحدودية مع جيب سبتة الإسباني بشمال أفريقيا يوم الاثنين مما أدى إلى عبور الآلاف الحدود بطريقة غير مشروعة.

قضية جرائم حرب

وقالت الرباط لاحقا إن عبور المهاجرين يرجع إلى الطقس وشعور حرس الحدود بالتعب لكن محللين قالوا إنه له علاقة فيما يبدو بالخلاف الدبلوماسي مع مدريد.

ويواجه غالي استدعاء للمثول أمام القضاء في إسبانيا في قضية جرائم حرب مرفوعة ضده. لكن المحكمة العليا الإسبانية رفضت طلبا قدمه ممثلو الادعاء في القضية للقبض عليه.

واستدعى المغرب سفيرته في إسبانيا للتشاور الأسبوع الماضي وقالت السفيرة يوم الجمعة إن العلاقات بين البلدين ستزداد سوءا إذا غادر غالي إسبانيا دون محاكمة.