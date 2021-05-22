استقالة عضوة مدنية من مجلس السيادة السوداني الانتقالي وتتهمه بـ«الفشل»

عائشة موسى السعيد عضوة مجلس السيادة الانتقالي السوداني. (الإنترنت)

أعلنت عائشة موسى السعيد، عضوة مجلس السيادة الانتقالي السوداني، السبت، استقالتها من منصبها في المجلس الذي قالت إنه «فشل» في إنهاء معاناة السودانيين.

وقالت السعيد، في بيان، تلته للصحفيين: «تقدمت باستقالتي عن التكليف بعضوية مجلس السيادة الانتقالي.. فشلت الحكومة في رفع المعاناة عن كاهل المجتمع السوداني»، بحسب «فرانس برس».

تشكيل مجلس السيادة

وشُكل المجلس الانتقالي الذي يرأسه الفريق عبدالفتاح البرهان بموجب اتفاق سياسي بين العسكريين وتحالف الحرية والتغيير الذي قاد الاحتجاجات العارمة التي أفضت إلى الإطاحة بالرئيس السوداني السابق عمر البشير في أبريل 2019.

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تألف مجلس السيادة من ستة مدنيين بينهم امرأتان وخمسة عسكريين وعقب توقيع الحكومة الانتقالية اتفاق السلام مع تحالف حركات مسلحة كانت تقاتل الحكومة في مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق في أكتوبر 2020، انضم إليه ثلاثة ممثلين للمجموعات المسلحة.

قوة خفية

وأشارت السعيد إلى أن المكون المدني للحكومة «لا يشارك في صنع القرار». وقالت: «لا أريد أن أشارك في دولة تديرها قوة خفية»، دون مزيد من التفاصيل. وأضافت: «تم التجاهل الكامل لآرائنا والصلاحيات الدستورية للمكون المدني في المجلس».

ويعاني السودان من أزمة اقتصادية تفاقمت بعد الإطاحة بالبشير. وبلغ معدل التضخم 363% وفق إحصاءات حكومية، كما ينتظر السودانيون في طوابير لساعات للحصول على رغيف الخبز ووقود السيارات.