ترامب يجدد طائرته الخاصة لاستخدامها في الاجتماعات السياسية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 مايو 2021, 01:20 مساء
طائرة الرئيس السابق ترامب في مطار ليكلاند في ولاية فلوريدا. (أ ف ب)

تخضع طائرة البوينغ 757 الخاصة بالرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، والتي كانت أداة مركزية في الحملة الرئاسية التي فاز بها قطب العقارات في 2016، لعملية تجديد، وسيتم استخدامها في الاجتماعات السياسية المقبلة، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وكتب الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة في بيان: «يتساءل الكثيرون عما حل بطائرة البوينغ 757 الرائعة، التي أصبحت رمزا لاجتماعات ترامب».

وأضاف: «يجري حاليا تجديد كامل» للطائرة، من المحركات إلى طلاء جسم الطائرة، مؤكدا عودتها إلى الخدمة قبل نهاية العام.

وتابع الملياردير: «عند الانتهاء، ستكون أفضل من أي وقت مضى وستُستخدم من جديد للاجتماعات المستقبلية»، من دون أن يأتي على ذكر حملة انتخابية رئاسية جديدة.

في العام 2016، عقد ترامب اجتماعات رئاسية متواصلة على متن الطائرة في مطارات مختلفة، ووفق مراسم منظمة بدقة، كان الرئيس السابق ينزل من طائرته التي كتب عليها اسم «ترامب» باللون الذهبي ليتحدث إلى انصاره، وكانت طائرته تظهر بوضوح في الخلفية.

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