الهند: سرقة بيانات 4,5 مليون مسافر من عملاء شركة الطيران الهندية

طائرة تابعة لشركة «اير انديا» في مطار انديرا غاندي بنيودلهي. (أ ف ب)

تمكن قراصنة الكترونيون من سرقة بيانات نحو 4,5 ملايين من عملاء شركة الطيران الهندية «إير إنديا»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وذكرت الشركة التي تملكها الدولة في بيان أن من المعلومات المخترقة أسماء وأرقام بطاقات الإئتمان المصرفية وبيانات جواز السفر، وأكدت شركة الطيران أنها «تؤمن» الخوادم الألكترونية المتضررة من عملية القرصنة الضخمة هذه وذلك بالاستعانة بخبراء أمن المعلوماتية. كما اتصلت بشركات البطاقات المصرفية المعنية، وأضافت الشركة «إننا نأسف بشدة للمشكلات التي نتجت عن ذلك، ونحن سعداء بدعم ركابنا وثقتهم»،

وتعرضت شركات طيران عديدة لهجمات الكترونية في السنوات الأخيرة. وقامت هيئة الرقابة البريطانية بتغريم الخطوط الجوية البريطانية بحوالي 28 مليون دولار العام الماضي بعد فقدان بيانات حوالي 400 ألف مسافر في 2018 في أعقاب هجوم إلكتروني.

وجرى تغريم شركة «كاثاي باسيفيك» الآسيوية ب700 ألف دولار بعد فقدان بيانات حوالي تسعة ملايين عميل في 2018، وكانت شركة «أيزي جيت» منخفضة التكلفة قد أشارت في العام الماضي إلى أن قراصنة الكترونيين تمكنوا من الاستيلاء على عناوين البريد الإلكتروني والبيانات الخاصة لحوالى تسعة ملايين من عملائها.

أعلنت شركة الطيران الهندية في مارس أن شركة معالجة البيانات «سيتا بس» أبلغتها في فبراير بهجوم إلكتروني استهدف البيانات الشخصية التي سجلها ركابها بين أغسطس 2011 وفبراير 2021.

وقالت شركة «سيتا» المزودة للحلول المعلوماتية لقطاع النقل الجوي، حينها إنها تعرضت لـ«هجوم دقيق جدا» أثر على العديد من الشركات، وشركة «إير إنديا» عضو في مجموعة «ستار أليانس» لشركات الطيران، وتتولى «سيتا» عمليات برنامج نقاط المسافر الدائم.

وحذرت شركات أخرى المسافرين في مارس من هذا الهجوم الإلكتروني، لكن لم تجري سرقة سوى أسماء وأرقام الركاب الأعضاء في البرنامج.