بايدن يقول إنّ «لا أوهام» لديه بشأن صعوبة نزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية

الرئيس الأميركي جو بايدن، يلقي خطابًا في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا. (أ ف ب)

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، إنّه «لا أوهام» لديه بشأن صعوبة إقناع كوريا الشمالية بالتخلّي عن ترسانتها النووية، وذلك إثر محادثات أجراها في البيت الأبيض مع نظيره الكوري الجنوبي مون جاي-إن.

وصرّح بايدن في مؤتمر صحفي مشترك مع مون «لا أوهام لدينا حول مدى صعوبة هذا الأمر، على الإطلاق. الإدارات الأربع الماضية لم تحقّق هذا الهدف.. إنه هدف صعب للغاية».

وأعلن الرئيس الأميركي أنه عيّن الدبلوماسي المخضرم سونغ كيم، السفير الأميركي السابق في سيول، مبعوثاً خاصاً له إلى بيونغ يانغ، بحسب وكالة فرانس برس.