بايدن: طلبت من الإسرائيليين وقف الصدامات بين العرب واليهود في القدس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 مايو 2021, 08:19 صباحا
متظاهرون فلسطينيون يرشقون قوات الأمن الإسرائيلية بمقذوفات مشتعلة خلال مواجهات بين الطرفين في باحة المسجد الأقصى في القدس. (أ ف ب)

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض الجمعة، أنّه طلب من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، العمل على وقف الصدامات بين العرب واليهود في القدس، مندّداً بـ«المتطرّفين من كلا الطرفين»، وفق قوله.

وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي مون جاي-إن «لقد أبلغت الإسرائيليين أنّه من الأهمية بمكان بالنسبة إليّ أن يضعوا حدّاً لهذه الصدامات بين المجموعات في القدس والتي هي من فِعل متطرّفين من كلا الطرفين»، وذلك بعدما شهدت القدس ومدن إسرائيلية مختلطة على مدى أيام عدّة صدامات بين سكّان عرب وآخرين يهود أشعل فتيلها خصوصاً احتمال صدور قرار قضائي بإخلاء منازل في حيّ الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة من سكّانها الفلسطينيين لصالح مستوطنين يهود، وفق وكالة فرانس برس.

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