مقتل قائد الجيش النيجيري في تحطم طائرة عسكرية شمال البلاد

قائد الجيش النيجيري الجنرال إبراهيم أتاهيرو، (أرشيفية: ا ف ب)

أعلن الجيش النيجيري مقتل قائده الجنرال إبراهيم أتاهيرو في تحطم طائرة عسكرية شمال البلاد، دون أن تتّضح في الحال ملابسات الحادث.

وقال الناطق باسم القوات الجوية النيجيرية إدوارد غابكويت لوكالة «فرانس برس» إنّ الجنرال أتاهيرو، 54 عاما، لقي حتفه عصر أمس الجمعة، حين تحطّمت طائرته العسكرية قرب مطار كادونا في شمال البلاد، من دون مزيد من التفاصيل.

وكان الرئيس محمد بخاري عيّن أتاهيرو رئيسا لأركان الجيش في يناير في تغيير للقيادة العسكرية العليا لتعزيز مكافحة تصاعد العنف والتمرد الجهادي المستمر منذ أكثر من عقد.

ويتزامن وفاة أتاهيرو مع تقارير عن إصابة زعيم جماعة بوكو حرام النيجيرية الجهادية أبو بكر الشكوي بجروح خطرة إثر اشتباكات مع مقاتلين من فصيل منافس موالٍ لتنظيم داعش.