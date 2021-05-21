زلزلزال ثان يضرب الصين في أقل من 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 مايو 2021, 09:05 مساء

ضرب زلزال بلغت قوته 7,4 درجات مقاطعة تشينغهاي في شمال غرب الصين، في هزة أرضية هي الثانية خلال أقل من 24 ساعة، حيث أسفرت الأخرى عن مقتل شخصين على الأقل جنوب غرب البلاد.

وأفاد مركز المسح الجيولوجي الأميركي أن مركز الزلزال الذي ضرب تشينغهاي على عمق 10 كيلومترات، ويبعد نحو 400 كلم جنوب غرب مدينة شينينغ، حسب وكالة «فرانس برس».

وبلغت قوة الزلزال الذي تعرضت له مقاطعة يونان، في جنوب غرب الصين، 6.1 درجة، وفق المركز الأميركي.

ودعا مركز شبكات الزلازل الصيني السكان «إلى البقاء بعيدا من المباني» في منشور على منصة «ويبو» الاجتماعية المشابهة لـ«تويتر».

وقال المركز إن الزلزال أعقب «سلسلة من الهزات الأرضية الصغيرة»، التي سجلت قبل أقل من ساعة.

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