قتيلان جراء زلزال ضرب مقاطعة يونان الصينية

مؤشر زلزال, (الإنترنت)

لقي شخصان على الأقل مصرعهما اليوم الجمعة، بعدما ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة مقاطعة يونان في جنوب غرب الصين، حسب مسؤولين محليين ومركز المسح الجيولوجي الأميركي.

ووقعت الهزة على عمق عشرة كيلومترات قرب مدينة دالي وهي منطقة سياحية مشهورة، وحددت قوة الزلزال بداية عند ست درجات قبل أن يراجع المركز الأميركي الرقم، حسب وكالة «فرانس برس».

وقضى شخصان في المنطقة الجبلية، على ما أفاد مسؤولون في بيان في وقت مبكر من صباح السبت بالتوقيت المحلي، مشيرين إلى أن 17 شخصا آخرين أصيبوا.

وقالت حكومة يونان إنه تم إجلاء أكثر من 20 ألف شخص من المنطقة التي يعيش فيها أكثر من 100 ألف شخص معظمهم في مناطق ريفية، كما نشرت وسائل إعلام محلية مقاطع فيديو لمصابيح أسقف تهتز وزهريات تسقط عن الرفوف، بالإضافة إلى أشخاص يفرون خارج المباني.

وأوضحت حكومة المقاطعة أن بعض المباني انهارت وأن أخرى تعرضت لدمار، كما دعا مركز شبكات الزلازل الصيني السكان إلى البقاء بعيدا من المباني.

ومقاطعة يونان معرضة بشكل كبير للزلازل بسبب تصادم الصفائح التكتونية الهندية والأوراسية التي تشكل سلسلة جبال الهيمالايا الشاسعة، وفي العام 2014، أصيب مئات الأشخاص ونزح أكثر من 100 ألف بعد أن ضرب زلزال بقوة ست درجات يونان قرب الحدود مع بورما ولاوس.