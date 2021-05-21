زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب مقاطعة يونان الصينية

مؤشر زلزال, (الإنترنت)

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة، الجمعة، مقاطعة يونان، في جنوب غرب الصين، على ما أعلن مركز المسح الجيولوجي الأميركي.

ووقعت الهزة في تمام الساعة 21.48 بالتوقيت المحلي، قرب مدينة دالي على عمق عشرة كيلومترات، وفق وكالة «فرانس برس».

وكانت قوة الزلزال قد حددت بداية عند ست درجات قبل أن يراجع المركز الأميركي الرقم.

ودعا مركز شبكات الزلازل الصيني السكان «إلى البقاء بعيدا من المباني» في منشور على منصة «ويبو» الاجتماعية المشابهة لـ«تويتر».

ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة في الممتلكات.

وقال مركز رصد الزلازل إن الزلزال أعقب «سلسلة من الهزات الأرضية الصغيرة»، التي سجلت قبل أقل من ساعة.

ومقاطعة يونان معرضة بشكل كبير للزلازل، بسبب تصادم الصفائح التكتونية الهندية والأوراسية التي تشكل سلسلة جبال الهيمالايا الشاسعة.