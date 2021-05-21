شركات تصنيع لقاح «كورونا» تتعهد بتقديم 3.5 مليار جرعة بسعر الكلفة

تعهدت مجموعات «فايزر- بايونتيك» و«موديرنا» و«جونسون أند جونسون» المنتجة للقاحات مضادة لفيروس كورونا الجمعة خلال قمة مجموعة العشرين، بتقديم 3.5 مليار جرعة بسعر الكلفة أو بسعر مخفض لأفقر البلدان في 2021 و2022، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ومن المتوقع تسليم نحو 1.3 مليار جرعة هذا العام، وبقية الجرعات في العام 2022. وستكون متاحة بسعر الكلفة للبلدان المنخفضة الدخل وبأسعار مخفضة للبلدان المتوسطة الدخل، كما أوضح مسؤولو المختبرات الثلاثة خلال القمة الافتراضية لمجموعة العشرين والمفوضية الأوروبية المنعقدة في روما.