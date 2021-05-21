منظمة الصحة: وفيات «كورونا» أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الأعداد الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 مايو 2021, 11:25 صباحا
مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت منظمة الصحة العالمية الجمعة إن عدد الوفيات بسبب «كوفيد-19» أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الأرقام الرسمية المنسوبة إلى الوباء.

وقالت مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية سميرة أسماء، للصحفيين لمناسبة صدور التقرير السنوي للمنظمة حول الإحصاءات الصحية العالمية، إن «العدد الإجمالي للوفيات أكبر بمرتين إلى ثلاث مرات على الأقل مما تم الإبلاغ عنه رسميا»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأفاد التقرير عن ثلاثة ملايين حالة وفاة بسبب «كوفيد-19» بشكل مباشر أو غير مباشر في 2020، بالمقارنة مع العدد الرسمي الإجمالي البالغ 1.8 مليون وفاة.

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