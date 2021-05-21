لندن تدعو للعمل على «استدامة» وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين

وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب. (أرشيفية: الإنترنت).

رحّب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب مساء الخميس باتّفاق وقف إطلاق النار الذي توصّلت إليه إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بوساطة مصرية، مطالباً «كلّ الأطراف العمل على استدامته».

وقال راب في تغريدة على «تويتر» قبل أقلّ من ساعة من دخول الاتفاق حيّز التنفيذ في الساعة 23:00 ت غ إنّ «نبأ وقف إطلاق النار في إسرائيل وغزّة موضع ترحيب. يجب على جميع الأطراف العمل على استدامته وإنهاء دورة العنف غير المقبولة وخسارة أرواح المدنيين»، مشدّداً على أنّ «المملكة المتّحدة تواصل دعم الجهود الرامية لإحلال السلام»، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر وحركتا حماس والجهاد مساء الخميس على وقف لإطلاق النار.ذكرت مصادر دبلوماسية مصرية الخميس أن القاهرة سترسل وفدين لمراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة إثر 11 يوما من التصعيد الدامي.

في خطاب مقتضب ألقاه من البيت الأبيض، رحّب الرئيس الأميركي جو بايدن بالاتفاق، معتبراً أنّه يمثّل «فرصة حقيقية لإحراز تقدّم» بعد 11 يوماً من القصف المتبادل بين الجانبين.