بايدن عن وقف إطلاق النار في غزة: «فرصة حقيقية لإحراز تقدّم»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 مايو 2021, 12:42 صباحا
الرئيس الأميركي جو بايدن. (أرشيفية: الإنترنت)

رحّب الرئيس الأميركي جو بايدن مساء الخميس باتفاق وقف إطلاق النار الذي توصّلت إليه إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة برعاية القاهرة، معتبراً أنّه يمثّل «فرصة حقيقية لإحراز تقدّم» بعد 11 يوماً من القصف المتبادل بين الجانبين.

وقال بايدن في خطاب مقتضب ألقاه من البيت الأبيض «أعتقد أنّ لدينا فرصة حقيقية لإحراز تقدّم وأنا ملتزم العمل في سبيل ذلك»، مشيداً بالدور الذي أدّته القاهرة للتوصّل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الدولة العبرية والفصائل الفلسطينية في القطاع المحاصر.وفقا لوكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر وحركتا حماس والجهاد مساء الخميس على وقف لإطلاق النار.ذكرت مصادر دبلوماسية مصرية الخميس أن القاهرة سترسل وفدين لمراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة إثر 11 يوما من التصعيد الدامي.

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