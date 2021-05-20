الاتحاد الإفريقي يحث على «انتقال ديموقراطي» في تشاد خلال 18 شهرا

مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. (أرشيفية: الإنترنت)

طالب الاتحاد الإفريقي في بيان الخميس المجلس العسكري الذي تولى السلطة في تشاد عقب وفاة الرئيس إدريس ديبي إيتنو بإتمام عملية «انتقال ديموقراطي» تفضي إلى انتخابات «حرة ونزيهة وذات مصداقية» خلال 18 شهرا.

وتولى المجلس العسكري المكوّن من 15 شخصية عسكرية ويقوده أحد أبناء الرئيس السابق، السلطة في 20 أبريل. وحلّ المجلس على الفور الحكومة والبرلمان وعلّق الدستور واعدا بإجراء انتخابات «حرة وديموقراطية» بعد فترة 18 شهرا «انتقالية» قابلة للتجديد مرة واحدة، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي قرار نشر الخميس على موقعه على الإنترنت، شدد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي «على الحاجة المطلقة لاستكمال الانتقال إلى نظام ديموقراطي في غضون الموعد النهائي البالغ 18 شهرا» الذي أعلنته اللجنة العسكرية المركزية في 20 أبريل 2021.

وشدّد مجلس السلم والأمن على احترام الموعد النهائي «من خلال التأكيد القاطع على أن أي شكل من أشكال تمديد الفترة الانتقالية لإطالة أمد استعادة النظام الدستوري لن يقبله الاتحاد الإفريقي».