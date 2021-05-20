التوصل إلى اتفاق بين النواب والدول الأعضاء حول الشهادة الصحية الأوروبية

توصل النواب الأوروبيون والدول الأعضاء في الاتحاد، اليوم الخميس، إلى اتفاق حول الشهادة الصحية الأوروبية الهادفة إلى تسهيل السفر ضمن الاتحاد الأوروبي هذا الصيف رغم الوباء، ما يمهد الطريق أمام تطبيقه قبل نهاية يونيو، بحسب «فرانس برس».

وكتب مفوض العدل الأوروبي ديدييه رينديرز في تغريدة على «تويتر» قائلا: «لدينا دخان أبيض» في ختام رابع جلسة مفاوضات بين النواب الأوروبيين ودبلوماسيين من البرتغال التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وقالت «فرانس برس» إن الاتفاق سيتيح لكل شخص مقيم في الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد أن يحصل على جواز مرور صحي يتضمن إما إثبات تلقيه اللقاح أو نتيجة فحص سلبي لـ«كوفيد-19» أو دليلا على تعافيه من إصابة في الآونة الأخيرة.

ويعتبر ذلك خطوة مهمة لانقاذ موسم العطل الصيفية الأوروبي ما يتيح للدول التي تعتمد على السياحة إعادة فتح أبوابها أمام الزوار الذين لا ينقلون العدوى.

وقالت مفوضة الصحة الأوروبية ستيلا كيرياكيدس إن «هذه خطوة مهمة نحو استئناف حركة التنقل الحر في الاتحاد الأوروبي بشكل آمن قدر الإمكان».

وعمدت دول أخرى في العالم إلى نفس الإجراء بما يشمل إسرائيل التي أصدرت «جواز مرور أخضر» وبريطانيا التي أبلغت مواطنيها بأن بعض السفر الدولي سيسمح به خلال أسبوع مع تطبيق من جهاز الصحة الوطني.

والشهادة الصحية الأوروبية ستستخدم بشكل أساسي للسفر ضمن دول الاتحاد الأوروبي، لكن المفوضية الأوروبية تعمل على أن يتم الاعتراف بها بشكل متبادل مع شهادات مماثلة من دول خارج الاتحاد الأوروبي لا سيما الولايات المتحدة، وفق «فرانس برس».

ستكون الشهادة الصحية على جدول أعمال قمة القادة المقررة الاثنين والثلاثاء المقبلين في بروكسل. ويفترض أن يصادق البرلمان على الاتفاق وجلسته العامة المقبلة مقررة من 7 إلى 10 يونيو في ستراسبورغ.