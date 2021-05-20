إردوغان يقاضي رئيسة حزب تركي معارض شبهته بنتانياهو

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. (الإنترنت)

رفع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الخميس، دعوى على زعيمة للمعارضة شبهته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، كما ذكرت وسائل الإعلام التركية.



وفي شكواه طالب إردوغان زعيمة حزب «أيي» المعارض (حزب الخير) ميرال اكشينار، بتعويضات بقيمة 250 ألف ليرة تركية (24475 يورو) وفقا لوكالة أنباء «الأناضول».



وقالت أكشينار، الثلاثاء، أمام الكتلة البرلمانية لحزبها إن «نتانياهو يسبب كما إردوغان أزمات للبقاء في السلطة»، وأضافت: «بنيامين نتانياهو الذي هو نوعا ما النسخة الإسرائيلية لإردوغان لم يتردد في استهداف المدنيين والأطفال لتقويض فرص خصومه السياسيين والبقاء بهذه الطريقة في منصبه»، في إشارة إلى الغارات الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، وفق وكالة «فرانس برس».

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ومساء الأربعاء، خلال حديث تلفزيوني مع الشباب، انتقد إردوغان بشدة أكشينار ووصفها بأنها تصرفت «بعدم أخلاق» بوضعه «على نفس مستوى نتانياهو»، وأضاف: «لم ألتق أبدا نتانياهو (...) لم يكن ولن يكون أبدا صديقنا».



وطرح إردوغان نفسه مدافعا عن القضية الفلسطينية خلال سنوات حكمه الـ18 كرئيس للوزراء ثم رئيس، ويتهم «إسرائيل» بانتظام بممارسة «الإرهاب» في التعامل مع الفلسطينيين. والإثنين، هاجم بشدة القادة الإسرائيليين؛ بسبب الغارات التي تنفذ منذ العاشر من الشهر الجاري على قطاع غزة.



وقال: «إنهم قتلة لدرجة أنهم يقتلون أطفالا بعمر خمس وست سنوات. لا يشبعهم إلا سفك الدماء». وانتقدت واشنطن، الثلاثاء، هذه التصريحات ووصفتها بأنها «معادية للسامية»، وردت تركيا بالقول إن هذه الاتهامات «غير مقبولة بتاتا».