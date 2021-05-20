القضاء الهولندي يقضي بدفع كارلوس غصن 5 ملايين يورو لتحالف «نيسان-ميتسوبيشي»

الرئيس السابق لتحالف «نيسان-ميتسوبيشي» كارلوس غصن. (الإنترنت)

حكم القضاء الهولندي، الخميس، على المسؤول السابق في قطاع صناعة السيارات كارلوس غصن، المتهم بالاحتيال بدفع نحو خمسة ملايين يورو تعويضا لتحالف «نيسان-ميتسوبيشي».

وقالت محكمة في أمستردام في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إن المدير الهارب لم يكن يستحق المبالغ التي تسلمها «لعدم وجود أي عقد عمل بينه وبين الشركة» التي تسيطر عليها شركة هولندية قابضة.

وادعى كارلوس غصن على التحالف للطعن في ما وصفه بتسريح غير قانوني، وطالب بتعويض قدره 15 مليون يورو، لكن محكمة في أمستردام رأت أنه «ليس هناك أي عقد يربط التحالف بقطب صناعة السيارات لذلك لم يكن يستحق المبالغ التي تسلمها».

وقالت المحكمة: «كان ينقصه الإذن الضروري من مجلس الإدارة»، وأوضحت أن العقد السابق الذي بدأ في يوليو 2012 انتهى في أبريل 2018، وعلى غصن الآن إعادة الرواتب التي تقاضاها بين أبريل ونوفمبر 2018 أي نحو خمسة ملايين يورو.

واعتقل اللبناني- الفرنسي- البرازيلي في نوفمبر 2018 في اليابان حيث يلاحق بأربع تهم اثنتان منها لدخل مؤجل لم تكشفه «نيسان» لهيئات البورصة واثنتان لخيانة الأمانة.

وأكد غصن باستمرار براءته وندد بالمؤامرة التي روج لها على حد قوله بعض كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة تصنيع السيارات اليابانية لإسقاطه.

بعد أشهر من الاحتجاز في اليابان أطلق بكفالة ثم فر من البلاد في ظروف مثيرة إذ يشتبه بأنه أفلت من أجهزة المراقبة في مطار «كانساي» الدولي في أوساكا بغرب اليابان عبر الاختباء في صندوق ضخم لآلات موسيقية قبل الإقلاع على متن طائرة خاصة.

وما زال غصن بعيدا عن متناول القضاء الياباني ويقيم في لبنان الذي يحمل جنسيته ولا تربطه اتفاقية لاسترداد المجرمين مع اليابان.