الموفد الأميركي: «داعش» لا يزال «قويا» في أفغانستان

الموفد الأميركي إلى أفغانستان روس ويلسون. (أ ف ب)

لا يزال تنظيم «داعش» المتطرف يمثل قوة «كبيرة» في أفغانستان ومسؤولا عن هجوم وقع أخيرا أودى بعشرات التلميذات، حسبما أعلن الموفد الأميركي إلى كابل، روس ويلسون.

وحمل ويلسون إلى حد كبير «طالبان» مسؤولية تصاعد أعمال العنف في الدولة، التي تمزقها الحرب، واتهم الحركة بخرق اتفاقات تم التوصل إليها في محادثات سلام، حتى بينما يواصل الجيش الأميركي سحب قواته، وفق «فرانس برس».

داعش لا يزال قوة

وقال ويلسون: «لا يزال تنظيم داعش يمثل قوة كبيرة هنا. هذا من بين الأسباب العديدة التي تجعلنا نواصل تقديم الأمن والمساعدة في مكافحة الإرهاب للسلطات الأفغانية».

واتهم التنظيم بالوقوف وراء تفجيرات الثامن من مايو أمام مدرسة للبنات في كابل أودت بأكثر من خمسين شخصا، وتفجير مسجد في ضواحي العاصمة في نهاية الأسبوع، أدى إلى مقتل 12 مصليا. ولم تعلن أي مجموعة مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف المدرسة، فيما تبنى تنظيم «داعش» تفجير المسجد.

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ورغم نفي «طالبان»، وإعلان تنظيم «داعش» مسؤولية تفجيرات، كثيرا ما تتهم الحكومة الأفغانية حركة «طالبان» في هجمات تستهدف مدنيين، وتؤكد سحق التنظيم المتطرف إلى حد كبير قبل عامين في معقله بولاية ننغرهار.

«فلول القاعدة»

ظهر هذا التنظيم في أفغانستان العام 2014 فيما كانت قوات حلف شمال الأطلسي المقاتلة تنسحب من البلد وتسلم المسؤولية للقوات الأمنية الأفغانية. وقال ويلسون إن «تفجير المدرسة وتفجير المسجد الذي وقع بعد بضعة أيام، يبدو بشكل واضح أنه من عمل ما يسمى بداعش»، مضيفا أن «فلول القاعدة» ما زالوا ينشطون في البلد.

ومع بدء القوات الأميركية وقوات الأطلسي في الأول من مايو الانسحاب النهائي المتوقع أن يُستكمل بحلول الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر، تصاعدت أعمال العنف، ووقعت اشتباكات متكررة بين «طالبان» وقوات الحكومة الأفغانية.

عنف غير مبرر

وقال ويلسون إن «طالبان» شنت هجمات «كبيرة» في الأشهر القليلة الماضية ضد القوات الحكومية والمدنيين «استهدفتهم ... في الأسواق وفي مختلف المدن والبلدات في أنحاء البلاد». وأضاف: «يمكن أن نكون واضحين وصادقين بشأن ذلك».

وويلسون الذي كان دبلوماسيا في عديد الدول ومن بينها روسيا وتركيا، قال إن أعمال العنف «غير مبررة» لأن «طالبان» منخرطة في محادثات سلام مع كابل، وإن كانت متوقفة منذ أشهر.

وقال ويلسون: «شعرنا بخيبة كبيرة من سلوك طالبان وتواصل المستويات العالية وغير المبررة حقا من أعمال العنف ضد الأفغان». وأضاف: «ما من سبب لذلك ... خصوصا إذا كان الطرف مشاركا في عملية سياسية».

وويلسون الذي وصل إلى كابل في يناير 2020، قال إن واشنطن لا تزال تأمل في نتيجة سلمية. وأوضح أن «ما نحاول فعله الآن هو التوصل لتسوية سياسية تؤدي إلى وقف لإطلاق النار ونهاية دائمة للاقتتال هناك».

انتخابات تقرر مصير

لكن الطريق إلى ذلك يبدو طويلا، حسبما رأى محللون. فطالبان تريد العودة إلى إمارة إسلامية يحكمها مجلس يضم وجهاء دينيين، فيما خطة الرئيس أشرف غني تتضمن انتخابات تقرر مصير البلد، بينما تسعى واشنطن إلى حكومة وحدة وطنية موقتة.

وفي أعقاب الاتفاق بين «طالبان» وواشنطن العام الماضي، الذي مهد الطريق لانسحاب القوات الأميركية، بدأت محادثات سلام بين كابل والمتمردين في سبتمبر في قطر. لكن لم يتم التوصل بعد لاتفاق، ويبدو أن «طالبان» مترددة في حضور مؤتمر دولي منفصل في تركيا اقترحت عقده واشنطن لإعادة إحياء المفاوضات المتوقفة.

وحتى مع تواصل الانسحاب الأميركي فإن دور واشنطن في أفغانستان سيستمر، بحسب ويلسون. وقال: «واضح أن هذا البلد يواجه بعض القضايا المعقدة حول مسار الأشهر والسنوات المقبل، (لكن) كنا واضحين بشأن التزامنا مواصلة الدعم الأمني». وأكد «لن نذهب إلى أي مكان. نحن هنا».