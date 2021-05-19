وزير الخارجية السعودي: محادثاتنا مع إيران «استكشافية»

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ( أرشيفية: إنترنت)

أعلن وزير الخارجيّة السعودي فيصل بن فرحان في مقابلة مع وكالة فرانس برس الثلاثاء أنّ المحادثات بين السعودية وايران، القوّتَين الإقليميّتين المتنافستين، في مرحلة «استكشافيّة».

وقال الوزير الذي يشارك في قمّتَين دوليّتين في العاصمة الفرنسية باريس «بدأنا مناقشات استكشافيّة، إنّها في بدايتها».

والمناقشات التي بدأت أوائل أبريل الماضي بتسهيل من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بقيت سرّيةً إلى أن ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أنّ اجتماعاً أوّل عُقِد في بغداد. وأكّدت الحكومة الإيرانية ذلك.

وقال بن فرحان «نأمل أن يرى الإيرانيّون أنّ من مصلحتهم العمل مع جيرانهم بطريقة إيجابية تؤدّي إلى الأمن والاستقرار والازدهار. إذا استطاعوا أن يروا أنّ ذلك في مصلحتهم، يمكن أن يكون لديّ أمل».

صراعات إقليمية

وقطعت طهران والرياض علاقاتهما الدبلوماسيّة في العام 2016، ما فاقم التوتّر في المنطقة.وينخرط البلدان في صراعات إقليميّة، ويدعمان قوى متعارضة، ولا سيّما في سوريا واليمن. وتتابع السعوديّة الملف النووي والباليستي الإيراني عن كثب.

وفي نهاية أبريل، تبنّى وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان نبرة تصالحيّة تجاه إيران، قائلاً إنّه يأمل في إقامة علاقات جيّدة معها، وهي تصريحات رحّبت بها طهران.