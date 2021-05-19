بالتزامن مع كارثة كورونا..ارتفاع ضحايا إعصار تاوكتاي إلى 33 شخصا في الهند

قرويون يحاولون تجاوز كابلات كهرباء مقطوعة على جسر قرب ديو في 18 أيار/مايو 2021 بعدما اجتاح الإعصار تاوكتاي السواحل الغربية للهند( أ ف ب)

لقي 33 شخصا على الأقل حتفهم واعتُبر نحو 100 آخرين في عداد المفقودين الثلاثاء بعدما اجتاح إعصار عنيف مناطق في غرب الهند ما فاقم مشكلات هذا البلد الذي سجل حصيلة وفيات هي الأعلى بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويعد الإعصار تاوكتاي، فصلا جديدا من سلسلة عواصف تتزايد حدّة في بحر العرب، وفق خبراء، مع تسبب التغير المناخي بارتفاع حرارة مياهه. حسب وكالة «فرانس برس».

ظلام دامس

وانقطعت الكهرباء عن مئات آلاف الأشخاص بعدما ضرب الإعصار تاوكتاي سواحل ولاية غوجارات غرب الهند مساء الإثنين، مخلفا قتلى ودمارا.

وضربت رياح بسرعة 130 كيلومترا في الساعة الواجهات البحرية واقتلعت آلاف الأشجار وأعمدة الكهرباء، وقطعت الطرق المؤدية إلى مناطق متضررة، بحسب مسؤولين.

وقال صاحب فندق في بلدة بهافنغار «لم أشهد يوما قوة مماثلة،غرقنا في ظلام دامس بعد انقطاع الكهرباء فيما كانت الرياح تزمجر. كان الأمر مخيفا».ومن المقرر أن يزور رئيس الوزراء ناريندار مودي الأربعاء ولاية غوجارات التي يتحدّر منها.

واجتاحت أمواج عاتية بلغ ارتفاعها ثمانية أمتار سفينة دعم تخدم منصات النفط قبالة سواحل بومباي ما أدى إلى غرقها. وأعلنت البحرية الهندية الثلاثاء أن 93 شخصا من بين 273 كانوا على متنها، باتوا في عداد المفقودين.

وأكدت وزارة الدفاع الهندية،إنقاذ 177 شخصا من السفينة، مشيرة إلى أن سفنا حربية تحاول إنقاذ باقي أفراد الطاقم في «ظروف بالغة الصعوبة في البحر».

انقاذ 177شخصا

وتمكنت طوافات البحرية من إنقاذ 137 شخصا كانوا على متن سفينة أخرى جنحت. كذلك جنحت منصة نفط وسفينة أخرى.

وفي أماكن متفرقة، مات سبعة أشخاص، ما رفع حصيلة الوفيات إلى 33، غالبيتهم قتلوا في انهيار منازل أو جدران، وفق رئيس الحكومة المحلية في ولاية غوجارات فيجاي روباني.

ولحقت أضرار بأكثر من 16ألف و500 منزل واقتُلعت 40 ألف شجرة وانقطعت الكهرباء عن 6 ألاف قرية، أعيدت التغذية بالتيار الكهربائي في 2100 منها، وفق ما أعلنه مسؤولون الثلاثاء.

ورغم كونه أعنف إعصار يضرب المنطقة منذ عقود، إلا أن تحسن قدرات الأرصاد في السنوات الأخيرة سمح بالاستعداد بشكل أفضل للكارثة، مع إجلاء أكثر من 200 ألف شخص من منازلهم في مناطق خطرة.

وواصل الاعصار مساره نحو الداخل مع تراجع قوته قليلا لكن مترافقا بأمطار غزيرة ورياح شديدة. ويقول خبراء الارصاد إن شدته تراجعت إلى منخفض جوي حاد، ويتحول ليلا إلى مجرد منخفض جوي.

كارثة كورونا

وتهدد الظاهرة الجوية العنيفة بمفاقمة الصعوبات التي تواجهها منظومة الصحة الهندية للحد من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا الذي سجل في الساعات الأربع والعشرين الماضية حصيلة قياسية بلغت 4329 وفاة.

ونقلت سلطات بومباي نحو 600 من مرضى كورونا في مستشفيات ميدانية إلى أماكن أكثر أمانا، فيما ارتفعت أمواج البحر إلى نحو ثلاثة أمتار قرب منطقة ديو الساحلية.

كذلك، أجلت السلطات في غوجارات جميع مرضى كوفيد من المستشفيات الواقعة ضمن نطاق خمسة كيلومترات من الساحل.