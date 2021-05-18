الإمارات تستدعي السفير اللبناني وتسلمه مذكرة احتجاج عقب تصريحات وزير الخارجية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 مايو 2021, 08:00 مساء
علم دولة الإمارات. (الإنترنت)

ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) أن وزارة الخارجية استعدت السفير اللبناني وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات وزير خارجية لبنان التي أكدت أنها «تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية».

وقالت الوكالة «أعربت وزارة الخارجية و التعاون الدولي عن استنكارها و استهجانها الشديدين إزاء التصريحات المشينة و العنصرية التي أدلى بها معالي شربل وهبة وزير الخارجية بالجمهورية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال و التي أساءت إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ودول مجلس التعاون الخليجي»، بحسب «رويترز».

وألقى وهبة بالمسؤولية فيما يبدو على دول الخليج في ظهور تنظيم «داعش» في العراق وسورية.

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