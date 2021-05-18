بلينكن: تلقينا معلومات إضافية عن قصف مبنى يضم مكاتب إعلامية في غزة.. «ولا يمكنني التعليق»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 مايو 2021, 06:37 مساء
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. (أ ف ب)

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن واشنطن تلقت مزيد المعلومات بشأن تدمير إسرائيل مبنى يضم مكتبي وكالة «أسوشييتد برس» وقناة «الجزيرة» الإخبارية.

ولكنه امتنع عن الإدلاء بتصريحات أخرى بشأن ذلك. وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأيسلندي في ريكيافيك: «طلبنا مزيد المعلومات من إسرائيل بهذا الشأن»، وتابع: «حسبما فهمت تلقينا بعض المعلومات الإضافية عبر قنوات مخابرات، وهذا ليس أمرا يمكنني التعليق عليه»، وفق «رويترز».

قصف المبنى
وقالت الحكومة الإسرائلية إن طائراتها المقاتلة قصفت مبنى متعدد الطوابق «كان يضم أصولا عسكرية تابعة لمكاتب مخابرات منظمة حماس الإرهابية». وقالت سالي بوزبي رئيسة تحرير وكالة «أسوشييتد برس»، الأحد، إن الوكالة لم ترَ بعد أي دليل من المسؤولين الإسرائيليين يبرر قصف المبنى، وأضافت أن الوكالة تريد إجراء تحقيق مستقل في الحادث.

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ولم تلقَ دعوة من الرئيس الأميركي جو بايدن، الإثنين، لدعم وقف إطلاق النار آذانا صاغية، وإن كانت وتيرة القتال عبر الحدود بين إسرائيل وحماس خفت على نحو طفيف الثلاثاء.

الأدلة
وقال رون ديرمر، سفير إسرائيل السابق لدى واشنطن والمستشار الحالي لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، لشبكة «سي.إن.إن» إنه تم تقديم الأدلة إلى واشنطن.

وأضاف: «كما فهمت، تم تقديم الأدلة بالفعل إلى مسؤولي المخابرات الأميركية. وكان ذلك موقعا توجد فيه معلومات مخابرات لحماس في ذلك المبنى، وكانوا يقومون بنشاط من شأنه في الواقع، على حد علمي، تقويض قدرتنا على الاستهداف بشكل فعال في حقيقة الأمر، وتقويض قدرتنا أيضا على اعتراض الصواريخ القادمة».

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