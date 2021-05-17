2700 مهاجر يصلون إلى جيب سبتة الإسباني في يوم واحد

صورة لجيب سبتة على مضيق جبل طارق مأخوذة من مدينة الفنيدق المغربية. (أ ف ب)

تمكن نحو 2700 مهاجر بينهم ألف قاصر الإثنين من الوصول إلى جيب سبتة الإسباني انطلاقا من المغرب المجاورة سواء سباحة أو سيرا، وفق ما أفادت السلطات الإسبانية التي لفتت إلى «عدد قياسي» في يوم واحد.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، سجل وصول عدد متنامٍ من المهاجرين إلى الجيب الواقع شمال غرب المغرب بعدما غادروا الشواطئ المغربية التي لا تبعد سوى بضعة كيلومترات جنوب سبتة، بحسب ما قال ناطق باسم شرطة سبتة، مؤكدا أن هذا العدد غير مسبوق، وفق «فرانس برس».

300 قاصر

وفي وقت سابق الإثنين تحدث المصدر نفسه عن وصول ألف مهاجر بينهم 300 قاصر في عدد وصفه أيضا بأنه غير مسبوق.

وفي نهاية أبريل، حاول نحو مئة مهاجر العبور سباحة إلى سبتة من المغرب في عطلة نهاية الأسبوع، ضمن مجموعات تضم من 20 إلى 30 شخصا. ثم إعادة معظمهم إلى المغرب. ويأتي عبور المهاجرين من المغرب إلى سبتة في سياق توتر دبلوماسي بين مدريد والرباط.

وكانت الرباط، الحليف الرئيسي لمدريد في مكافحة الهجرة غير الشرعية، قد استدعت، في نهاية أبريل، السفير الإسباني المعتمد لديها للتعبير عن «سخطها» بسبب استضافة بلاده إبراهيم غالي، زعيم جبهة بوليساريو الانفصالية، لتلقّي العلاج على أراضيها.

صراع الصحراء الغربية

والصراع في الصحراء الغربية قائم منذ 45 عاما بين المغرب وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر، وتصنف الأمم المتحدة المستعمرة الإسبانية السابقة بين «الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي» في ظل عدم وجود تسوية نهائية. وتطالب بوليساريو بإجراء استفتاء لتقرير المصير، بينما تقترح الرباط منحها حكما ذاتيا تحت سيادتها.

ويحاول مهاجرون قادمون من المغرب ومن بلدان أفريقيا جنوب الصحراء من حين لآخر العبور إلى جيبي سبتة ومليلية الإسبانيين شمال المملكة، عبر تسلق السياج الحديد المحيط بهما. ويشكل هذان الجيبان الإسبانيان الحدود البرية الوحيدة بين أفريقيا وأوروبا.