واشنطن تطلب من «إسرائيل» توضيح مبرر ضرب برج يضم مؤسسات إعلامية في غزة

البيت الأبيض مقر الرئاسة الأميركية. (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الإثنين، إن واشنطن طلبت من «إسرائيل تقدم توضيحات حول مبرر الضربة التي دمرت السبت برجا يضم مكاتب مؤسسات إعلامية دولية في غزة».

وتوخى الحذر في كلامه مؤكدا أنه لم يطلع شخصيا على معلومات يحتمل أن السلطات الإسرائيلية وفرتها، ولا يمكنه تاليا إبداء رأي حول شرعية الضربة من عدمها.

«أسوشييتد برس» تطلب التحقيق في قصف الاحتلال مبنى مكتب الوكالة بغزة

وأضاف وزير الخارجية الأميركي خلال زيارة للعاصمة الدنماركية كوبنهاغن: «لكن عموما لدى إسرائيل مسؤولية خاصة على صعيد حماية المدنيين في إطار الدفاع عن نفسها بما يشمل الصحفيين بالتأكيد».

غاري برويت: «تفادينا بصعوبة خسائر فادحة في الأرواح»

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت مبنى في غزة يضم مكاتب وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية ووسائل إعلام أخرى في غزة، بينها مكاتب قناة الجزيرة.

وأعربت وكالة «أسوشييتد برس» عن «صدمتها» من الضربة الإسرائيلية التي وصفتها بأنها «تطور مقلق للغاية».

وقال المدير التنفيذي للوكالة غاري برويت، في بيان أنه «كان نحو عشرة بين صحافيين من وكالة الأسوشييتد برس وصحافيين متعاملين معها في المبنى ولحسن الحظ تمكنا من إجلائهم في الوقت المناسب. لقد تفادينا بصعوبة خسائر فادحة في الأرواح». مشددا على أن «العالم سيكون أقل اطلاعا على ما يحدث في غزة بسبب ما جرى اليوم».

ووصفت قناة «الجزيرة» القطرية استهداف المبنى الذي فيه مكاتبها أيضا، بأنه «تصرف همجي يستهدف سلامة صحفيينا ومنعهم من كشف الحقيقة».

غوتيريس يحذير من أزمة إقليمية

وتواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي قصف الأحياء السكنية في غزة، وسط استنكار دولي بحجة الرد على صواريخ المقاومة، فيما نبه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، مجلس الأمن إلى أن القتال بين الفلسطينيين والإسرائيليين يمكن أن يتطور إلى أزمة إقليمية «لا يمكن احتواؤها»، حاثا جميع الأطراف على ضرورة الوقف الفوري لأعمال العنف في الأراضي المحتلة، بحسب «فرانس برس».