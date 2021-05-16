قتيلان في انهيار مدرجات كنيس قرب القدس المحتلة

مسعفون يحملون مصابي حادث انهيار مدرج كنيس قرب القدس المحتلة( إنترنت)

أسفر انهيار مدرجات داخل كنيس يقع في مستوطنة قرب القدس المحتلة، مساء الأحد عن قتيلين وعدد كبير من المصابين،ما يذكر بالمأساة الأخيرة التي وقعت على جبل ميرون (الجرمق)، وفق ما نقلت السلطات المحلية.

كان مئات المستوطنين الاسرائيليين تجمعوا لاحياء عيد شافوعوت اليهودي في الكنيس داخل مستوطنة جفعات زئيف في الضفة الغربية المحتلة، عندما انهار قسم من المدرجات تحت أقدامهم.

وأعلنت الشرطة الاسرائيلية مقتل شخصين.. وفق وكالة «فرانس برس».



الصلاة كانت محظورة

وقال قائد شرطة القدس دورون تورغيمان من المكان «الصلاة كانت محظورة في هذا المبنى».

وأظهرت مشاهد أولى بثتها وسائل الاعلام الاسرائيلية عشرات الرجال متجمعين في عمق الكنيس وهم يؤدون الصلاة، قبل أن تنهار المدرجات في لحظات وتقذف الموجودين على الارض.

وقال متحدث باسم جمعية نجمة داود الحمراء إن نحو ستين شخصا أصيبوا، جروح خمسة منهم بالغة، جراء الحادث في المنشأة التي لا تزال قيد البناء.

وكتب وزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس عبر تويتر «قلبي مع ضحايا كارثة جفعات زئيف.

ان قوات الجيش باشراف قيادة الجبهة الداخلية والقوات الجوية تساعد في عملية الاجلاء. أصلي لسلامة الجرحى».

الحادث الثاني خلال شهر

ويأتي حادث مدرجات الكنيس بعد أقل من شهر من تدافع هائل اسفر عن 45 قتيلا بينهم أطفال، خلال زيارة حج كان يشارك فيها آلاف اليهود المتدينين على جبل ميرون (الجرمق) في شمال إسرائيل.