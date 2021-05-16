حصيلة العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين: 209 قتلى و5687 جريحاً

آثار القصف الاسرائيلي على غزة الأحد 16مايو 2021 ( وكالةوفا الفلسطينية)

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، في تقرير صادر عنها مساء الأحد، عن أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسيطني في الضفة الغربية وقطاع غزة، بلغت منذ السابع من مايو الجاري، حتى الساعة الرابعة اليوم الأحد، 209 شهداء و5687 جريحا. وفق وكالة الأنباء الفلسطينة «وفا».

وفي وقت سابق أكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 33 فلسطينيا في الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة، الأحد، في أعلى حصيلة يومية لتبادل القصف بين إسرائيل والجماعات المسلحة منذ الإثنين.

وقالت الوزارة، في بيان الأحد: «استشهد 33 منذ الفجر بينهم ثمانية أطفال و12 سيدة». وفق وكالة «فرانس برس».

وأعلنت الوزارة، في بيان منفصل، ارتفاع حصيلة القتلى منذ الإثنين إلى «181 شهيدا بينهم 52 طفلا و31 سيدة و1225 إصابة بجراح مختلفة» مشيرة إلى أن هذه الأرقام مرشحة للازدياد.

تحذير من أزمة إقليمية

وتواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي قصف الأحياء السكنية في غزة، وسط استنكار دولي بحجة الرد على صواريخ المقاومة، فيما نبه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، مجلس الأمن إلى أن القتال بين الفلسطينيين والإسرائيليين يمكن أن يتطور إلى أزمة إقليمية «لا يمكن احتواؤها»، حاثا جميع الأطراف على ضرورة الوقف الفوري لأعمال العنف في الأراضي المحتلة، بحسب «فرانس برس».

وقال غوتيريس، في مستهل اجتماع لمجلس الأمن، اليوم الأحد، بشأن التطورات الجارية في الأراضي الفلسطينية: «يجب أن يتوقف القتال. يجب أن يتوقف فورا»، واصفا العنف الذي أودى بنحو 200 شخص خلال الأسبوع بأنه مروع للغاية».