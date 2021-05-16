نتانياهو: المبنى الذي يضم مكاتب لوسائل إعلام في غزة كان «هدفا مشروعا تماما»

الإسرائيليون يقصفون مبنى يحوي مكتب وكالة «أسوشييتد برس» ومكتب قناة الجزيرة في قطاع غزة المحاصر، 15 مايو 2021. (ا ف ب)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم الأحد، إن المبنى الذي يضم مكاتب لوسائل إعلام في غزة ودمرته ضربة إسرائيلية، أمس السبت، كان «هدفا مشروعا تماما»، مؤكدا أنه يستند في ذلك إلى معلومات لأجهزة الاستخبارات.

وأضاف نتانياهو، في تصريح لشبكة «سي بي إس» الأميركية نقلته «فرانس برس»، إن المبنى الذي كان يضم خصوصا مكتبي وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية وشبكة الجزيرة القطرية، كان فيه أيضا «مكتب استخبارات للمنظمة الإرهابية الفلسطينية (...) التي تعد وتنظم هجمات إرهابية على مدنيين إسرائيليين»، في إشارة إلى حركة حماس.