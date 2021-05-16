الصين تأسف لعرقلة أميركا بيان مجلس الأمن حول النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 مايو 2021, 06:15 مساء

أعربت الصين، اليوم الأحد، عن أسفها لقيام الولايات المتحدة بعرقلة إصدار بيان من مجلس الأمن الدولي حول النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مطالبة ببذل مزيد من الجهود الدولية لوقف دوامة العنف، بحسب «فرانس برس».

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال اجتماع للأخير عبر الفيديو «بكل أسف، فقط بسبب عرقلة دولة واحدة، لم يتمكن مجلس الأمن من التحدث بصوت واحد».

وهذه ليست المرة الأولى التي تعرقل فيها الولايات المتحدة إصدار بيان من مجلس الأمن حول النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتجنب إدانة الاحتلال للأراضي الفلسطينية.

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