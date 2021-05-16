إسرائيل تتهم حركة حماس بأنها «تعمدت» إشعال النزاع لتحقيق مكاسب سياسية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 مايو 2021, 06:08 مساء
تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في ساحة كوبلي في بوسطن الأميركية بتاريخ 15 مايو 2021. (أ ف ب)

حمل سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة خلال اجتماع لمجلس الأمن، اليوم الأحد، حركة حماس مسؤولية إشعال النزاع بين الفلسطينيين والدولة العبرية، بحسب «فرانس برس».

وقال جلعاد أردان إن التصعيد «كان متعمدا بشكل كامل من حماس لتحقيق مكاسب سياسية»، معتبرا أن الدولة العبرية حاولت تهدئة التوتر في القدس الشرقية المحتلة لكن «حماس اختارت تصعيد التوتر كذريعة لبدء هذه الحرب».

كما اعتبر أردان أنه «لا مبرر لإطلاق الصواريخ عشوائيا على المدنيين»، مرجعا السبب في ارتفاع عدد الضحايا المدنيين إلى أن «حماس تستعمل دروعا بشرية».

ودعا أردان مجلس الأمن الدولي إلى إدانة الهجمات الصاروخية من قطاع غزة، فيما يسعى أعضاؤه الخمسة عشر منذ أسبوع للتوافق على إعلان مشترك.

وأشاد السفير الإسرائيلي بالدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لبلاده، معتبرا أن الدولة العبرية «لا خيار آخر لديها» سوى الرد على هجمات الفلسطينيين لوقفها.

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