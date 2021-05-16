غوتيريس يحذر من خطر أزمة إقليمية «لا يمكن احتواؤها» في الشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 مايو 2021, 05:38 مساء

نبه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، مجلس الأمن إلى أن القتال بين الفلسطينيين والإسرائيليين يمكن أن يتطور إلى أزمة إقليمية «لا يمكن احتواؤها»، حاثا جميع الأطراف على ضرورة الوقف الفوري لأعمال العنف في الأراضي المحتلة، بحسب «فرانس برس».

وقال غوتيريس، في مستهل اجتماع لمجلس الأمن، اليوم الأحد، بشأن التطورات الجارية في الأراضي الفلسطينية «يجب أن يتوقف القتال. يجب أن يتوقف فورا»، واصفا العنف الذي أودى بنحو 200 شخص خلال الأسبوع بأنه مروع للغاية».

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن التصعيد «يمكن أن يؤدي إلى أزمة أمنية وإنسانية لا يمكن احتواؤها وإلى تعزيز التطرف، ليس في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل فحسب، بل في المنطقة برمتها».

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