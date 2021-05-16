هل أصبحت نيويورك «بؤرة الإجرام الجديدة» في أميركا؟

شرطيون في تايمز سكوير في نيويورك 8 مايو 2021 ( أ ف ب)

بعدما عرفت لفترة طويلة كواحدة من أكثر المدن الكبرى أمانا في العالم، تشهد مدينة نيويورك جرائم متزايدة بين هجمات بالسكين في مترو الأنفاق وحوادث إطلاق نار حتى في تايمز سكوير، جعلت موضوع الأمن عنوانا رئيسيا في الحملة لرئاسة البلدية.

وتراجع معدل الجرائم في تراجع منذ منتصف التسعينات في المدينة الأميركية الأولى، بعدما ارتفع في فترة السبعينات والثمانينات في خضم أزمة مالية.

المشهد أصبح قاتما الآن

لكن المشهد بات قاتما منذ صيف 2020، ولم يكن مجرد نتيجة عابرة لتردي الأوضاع؛ بسبب جائحة كورونا والتحرك ضد عنف الشرطة بعد مقتل جورج فلويد. وفق وكالة «فرانس برس».

وقال جون بفاف، أستاذ القانون الجنائي في جامعة فوردهام: من الواضح أننا نشهد زيادة في أعمال العنف وزيادة معدل العنف في 2020 يرجح أن يستمر في 2021.

أضاف: هناك حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي، وضغوط ضخمة، كل شيء يسهم في زيادة العنف الذي يبدو وكأنه أصبح متواصلا.

أرقام الجريمة لا تتحسن

ورغم خروج نيويورك تدريجيا من الأزمة الصحية وتراجع البطالة، فإن الأرقام لا تتحسن.

وآخر الأرقام العائدة إلى 9 مايو، أفادت بسقوط 505 ضحايا لإطلاق النار منذ بداية يناير، مقابل 275 خلال الفترة نفسها في 2020 في أعلى مستوى منذ عشر سنوات.

خلال الفترة نفسها تم تسجيل 146 جريمة قتل بزيادة 27% مقارنة مع العام 2020، و40% مقارنة مع العام 2019.

رسميا تراجع معدل الجرائم في المترو بنسبة 43%. لكن كثيرين يعتبرون هذا الرقم مضللا؛ بسبب تراجع عدد مستخدميه جراء الوباء.

في 8 مايو الجاري، أدى إطلاق نار في وضح النهار إلى إصابة امرأتين وطفل في تايمز سكوير، ما أعاد الموضوع إلى الواجهة في صلب حملة الانتخابات البلدية، قبل ستة أسابيع من الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في 22 يونيو.

وتحدد هذه الانتخابات التمهيدية الفائز في انتخابات نوفمبر؛ نظرا إلى قلة شعبية الجمهوريين في نيويورك.

المنافسة تشتعل.. فمن يفوز؟

المتنافسون الرئيسيون لبلدية نيويورك هم المرشح السابق للانتخابات الرئاسية أندرو يانغ ورئيس بروكلين والشرطي السابق إريك آدامز والمصرفي السابق في وول ستريت ريموند ماغواير.

في سباق لا يزال مفتوحا على كل الاحتمالات، تعاقب المرشحون على هذا الموقع السياحي في نيويورك ووعدوا باتخاذ إجراءات حاسمة لتحسين الأمن إذا تم انتخابهم.

وخلال مناظرتهم الافتراضية الأولى، مساء الخميس الماضي، شددوا مرارا على هذا الموضوع.

زيادة فورية لرجال الشرطة

بات فوي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لهيئة النقل في نيويورك زاد من الضغوط، ودعا إلى زيادة فورية بمئات من رجال الشرطة في المحطات بعد تعزيز وجودهم فيها خلال الأسابيع الأخيرة.

ووصف رئيس البلدية المنتهية ولايته الديمقراطي اليساري بيل دي بلازيو بأنه غير مسؤول، متهما إياه بتجاهل واقع المستخدمين.

وبات البعض في المعسكر الجمهوري مثل المعلق على قناة فوكس نيوز تاكر كارلسون، يعرف عن نيويورك على أنها بؤرة الإجرام الجديدة، بعيدا عن الواقع على الأرض.

على العكس يدعو آخرون خصوصا في المعسكر الديمقراطي إلى عدم تضخيم الأمور.

وتقول سوزان كانغ، أستاذة القانون في جامعة جون جاي في نيويورك: لا أسمع أحدا من حولي يقول لا أشعر بالأمان، هناك محاولة سياسية لتوجيه النقاش.

وتضيف: حتى وإن ارتفعت أرقام الجريمة، تبقى ضعيفة نسبيا لمدينة بهذا الحجم، خصوصا وأن معظم المدن الأميركية الكبرى شهدت زيادة في معدل الجريمة منذ عام.

ديمقراطيون يرفضون

وفيما دفع التحرك المناهض لعنف الشرطة بعض الديمقراطيين للمطالبة بخفض ميزانية شرطة نيويورك، وهي الأكبر في البلاد وقوامها 35000 عنصر، لصالح تقديم خدمات للفئات المحرومة في المجتمع، أبدت سوزان كانغ أسفها لتوجه النقاش حاليا إلى التحرك نحو تعزيز عمليات نشر للشرطة غالبا ما لا تكون فعالة.

وتساءلت: عدد قوات الشرطة المنتشرة في تايمز سكوير كبير أصلا، كيف ستسهم زيادة عددهم في تحسين الوضع الأمني؟

أما كريستوفرهيرمان، الخبير في جامعة جون جاي، فيقول: «مهما كانت الإجراءات التي يتم اتخاذها لن يتم حل المشكلة بسرعة، وسيجد رئيس البلدية الجديد كمية من الأخبار السيئة على مكتبه».