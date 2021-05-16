تجنب انتقاد الانقلاب.. بابا الفاتيكان يدعو إلى السلام في بورما

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 مايو 2021, 01:48 مساء
البابا فرنسيس من شرفة القصر الرسولي المطلة على ساحة القديس بطرس بالفاتيكان بعد صلاة الأحد 9 أيارمايو 2021 (أ ف ب)

أقام البابا فرنسيس، الأحد، قداسا خصصه لبورما، مجددا دعواته لإرساء السلام وإنهاء العنف في الشهر الرابع من القمع الدموي للمدنيين على يد المجلس العسكري الحاكم.

ويأتي القداس الذي تم إحياؤه في كاتدرائية القديس بطرس بالفاتيكان بعد عدة نداءات من أجل السلام أطلقها الحبر الأعظم في الأشهر الأخيرة، بعدما زار بورما في نوفمبر 2017. وكانت أول زيارة بابوية إلى دولة ذات غالبية بوذية.

العظة تتجنب انتقاد العسكريين
وفي عظته تجنب البابا انتقاد النظام العسكري في بورما الذي أطاح حكومة أونغ سان سو تشي في الأول من فبراير، داعيا المؤمنين للثبات في الحقيقة وعدم فقدان الأمل. وفق وكالة «فرانس برس».

وقال: «أيها الإخوة والأخوات الأعزاء في هذه الأيام التي يشهد فيها وطنكم الحبيب بورما العنف والنزاع والقمع، لنسأل أنفسنا: ما الذي نحن مدعوون للاحتفاظ به؟ في المقام الأول الحفاظ على الإيمان».

ودعا فرنسيس إلى الوحدة واصفا الانقسام بين المجتمعات والشعوب بأنه "مرض قاتل". وأضاف: «أعلم أن بعض المواقف السياسية والاجتماعية أكبر منا، ومع ذلك فإن الالتزام بالسلام والأخوة يأتي دائما من الأشخاص العاديين: يمكن لكل فرد أن يحدث فرقا في الأشياء الصغيرة».

وتابع أنه في خضم الحرب والعنف والحقد والإخلاص للإنجيل وكوننا من صانعي السلام، يتطلب ذلك الالتزام أيضا من خلال الخيارات الاجتماعية والسياسية حتى وإن خاطرنا بحياتنا.

فوضى وشلل اقتصادي
يذكر أن بورما شهدت، في صباح الأول من فبراير الماضي، انقلابا عسكريا أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية ووضع العسكريون الزعيمة في الإقامة الجبرية، وفرضوا حال الطوارئ واضعين حدا لمسار ديمقراطي استمر عشرة أعوام.

وبعد أكثر من مئة يوم من الانقلاب تعيش بورما «ميانمار» في الفوضى مع تمرد شعبي قابلته السلطات بقمع وحشي واقتصاد مشلول جراء إضراب عام غير مسبوق ومعارك محتدمة بين الجيش وفصائل متمردة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غوتيريس «منزعج» من تدمير غارة إسرائيلية مبنى في غزة يضم مكاتب إعلامية
عربى
«ليست حربا بل إبادة».. مظاهرات في دول عربية وأوروبية ضد التصعيد الإسرائيلي
عربى
هالاند أهم من ميسي في برشلونة.. ومساعٍ لتدبير 154 مليون إسترليني رغم أزمة ...
رياضة عالمية
غوتيريس لمجلس الأمن: عدد المقاتلين الأجانب في ليبيا لم ينخفض
ليبيا
هواة الدراجات النارية يجوبون بنغازي لإعطاء صورة أخرى عن ليبيا
منوعات
نصفها في أفريقيا.. تعرف على التوزيع الجغرافي لأصول «الليبية للاستثمار» في العالم
ليبيا
كم مرة يجب أن تغسل وجهك في اليوم؟
أناقة وجمال
«فرانس برس»: الوعد بإجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر يبدو أنه بدأ يتلاشى
ليبيا
مجموعة العمل الاقتصادية تدعو إلى إعطاء الأولوية لتوفير الخدمات الأساسية للشعب ...
ليبيا
غراهام للدبيبة: على الحكومة الليبية إجراء التغييرات اللازمة لإنجاح الانتخابات
ليبيا
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منصة رقمية خاصة بمنحة الزوجة والأولاد
ليبيا
وسائل إعلام تركية تستبعد قرب سحب أنقرة قواتها من ليبيا وتزعم وقوع المنقوش تحت ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الجرعات الكبيرة من المضادات الحيوية قد تجعل البكتيريا أقوى