تجنب انتقاد الانقلاب.. بابا الفاتيكان يدعو إلى السلام في بورما

البابا فرنسيس من شرفة القصر الرسولي المطلة على ساحة القديس بطرس بالفاتيكان بعد صلاة الأحد 9 أيارمايو 2021 (أ ف ب)

أقام البابا فرنسيس، الأحد، قداسا خصصه لبورما، مجددا دعواته لإرساء السلام وإنهاء العنف في الشهر الرابع من القمع الدموي للمدنيين على يد المجلس العسكري الحاكم.

ويأتي القداس الذي تم إحياؤه في كاتدرائية القديس بطرس بالفاتيكان بعد عدة نداءات من أجل السلام أطلقها الحبر الأعظم في الأشهر الأخيرة، بعدما زار بورما في نوفمبر 2017. وكانت أول زيارة بابوية إلى دولة ذات غالبية بوذية.

العظة تتجنب انتقاد العسكريين

وفي عظته تجنب البابا انتقاد النظام العسكري في بورما الذي أطاح حكومة أونغ سان سو تشي في الأول من فبراير، داعيا المؤمنين للثبات في الحقيقة وعدم فقدان الأمل. وفق وكالة «فرانس برس».

وقال: «أيها الإخوة والأخوات الأعزاء في هذه الأيام التي يشهد فيها وطنكم الحبيب بورما العنف والنزاع والقمع، لنسأل أنفسنا: ما الذي نحن مدعوون للاحتفاظ به؟ في المقام الأول الحفاظ على الإيمان».

ودعا فرنسيس إلى الوحدة واصفا الانقسام بين المجتمعات والشعوب بأنه "مرض قاتل". وأضاف: «أعلم أن بعض المواقف السياسية والاجتماعية أكبر منا، ومع ذلك فإن الالتزام بالسلام والأخوة يأتي دائما من الأشخاص العاديين: يمكن لكل فرد أن يحدث فرقا في الأشياء الصغيرة».

وتابع أنه في خضم الحرب والعنف والحقد والإخلاص للإنجيل وكوننا من صانعي السلام، يتطلب ذلك الالتزام أيضا من خلال الخيارات الاجتماعية والسياسية حتى وإن خاطرنا بحياتنا.

فوضى وشلل اقتصادي

يذكر أن بورما شهدت، في صباح الأول من فبراير الماضي، انقلابا عسكريا أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية ووضع العسكريون الزعيمة في الإقامة الجبرية، وفرضوا حال الطوارئ واضعين حدا لمسار ديمقراطي استمر عشرة أعوام.

وبعد أكثر من مئة يوم من الانقلاب تعيش بورما «ميانمار» في الفوضى مع تمرد شعبي قابلته السلطات بقمع وحشي واقتصاد مشلول جراء إضراب عام غير مسبوق ومعارك محتدمة بين الجيش وفصائل متمردة.