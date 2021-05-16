تجدد القتال في جنوب أفغانستان مع انقضاء مهلة وقف إطلاق النار

عناصر من حركة طالبان. (الإنترنت)

تجدد القتال بين حركة طالبان وقوات الحكومة الأفغانية الأحد، في ولاية هلمند الجنوبية المضطربة، وفق ما أفاد مسؤولون، مع انتهاء وقف لإطلاق النار مدته ثلاثة أيام اتفق عليه الطرفان لمناسبة عيد الفطر.

ووقعت اشتباكات بين الجانبين على أطراف لشكر قاه، عاصمة ولاية هلمند، والتي شهدت معارك عنيفة منذ الأول من مايو بعدما بدأ الجيش الأميركي آخر خطواته باتّجاه الانسحاب الكامل من أفغانستان، وفق ما أفاد ناطق عسكري أفغاني ومسؤول محلي.

وأفاد رئيس مجلس ولاية هلمند عطاء الله أفغان لـ«فرانس برس»، «دارت مواجهات بيت طالبان والقوات الحكومية مع انقضاء وقف إطلاق النار».