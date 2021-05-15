البيت الأبيض يؤكد لإسرائيل أن سلامة وسائل الإعلام بالغة الأهمية بعد غارة في غزة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 مايو 2021, 06:54 مساء
قصف مقر «أسوشييتد برس» في غزة، 15 مايو 2021. (ا ف ب)

قال البيت الأبيض، السبت، إنه أبلغ إسرائيل بأن ضمان سلامة الصحفيين مسألة بالغة الأهمية، بعدما دمر الجيش الإسرائيلي مبنى يضم مكاتب وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية ووسائل إعلام أخرى في غزة.

وكتبت الناطقة باسم الرئاسة، جين ساكي، في تغريدة: «قلنا للإسرائيليين مباشرة إن ضمان سلامة الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة مسؤولية بالغة الأهمية»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأعربت وكالة «أسوشييتد برس» عن «صدمتها» من الضربة الإسرائيلية التي وصفتها بأنها «تطور مقلق للغاية».

ووصفت قناة «الجزيرة» القطرية استهداف المبنى الذي فيه مكاتبها أيضا، بأنه «تصرف همجي يستهدف سلامة صحفيينا ومنعهم من كشف الحقيقة».

وكانت واشنطن أرسلت مبعوثا إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية للحث على «التهدئة». ومن المنتظر أن يلتقي المبعوث الأميركي هادي عمرو، الأحد، مسؤولين إسرائيليين في القدس ومسؤولين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
 

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