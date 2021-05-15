الحكم في قضية ضابط أميركي متهم بإفشاء أسرار عسكرية لروسيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 مايو 2021, 05:37 مساء
علم روسي بالقرب من علم أميركي مرفوع عند مدخل السفارة الأميركية في موسكو. (أ ف ب)

أعلنت وزارة العدل الأميركية أن ضابطًا سابقًا في «القبعات الخضر» اعترف بإفشاء أسرار عسكرية أميركية لروسيا حُكم عليه الجمعة بالسجن لأكثر من 15 عامًا بتهمة التجسس، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقالت الوزارة في بيان إن بيتر ديبنز (46 عامًا) اعترف في نوفمبر 2020 بأنه مذنب بالتجسس لصالح روسيا، وديبنز الذي وُلد في الولايات المتحدة لأم روسية اتصلت به موسكو في 1996، أي حتى قبل التحاقه بالجيش.

وأوضحت الوزارة أنه «في 1997، حصل ديبنز على اسم حركي من قبل عملاء أجهزة الاستخبارات الروسية، ووقع وثيقة تثبت رغبته بخدمة روسيا».

وفي البداية خدم ديبنز في الجيش، ثم شجعته الاستخبارات الروسية على الانضمام إلى «القبعات الخضر»، إحدى وحدات النخبة في القوات الخاصة، حيث حصل على رتبة نقيب، وقد كان طوال هذه السنوات يزود مشغليه الروس بمعلومات عن وحداته.

وفي 2008، بعدما ترك الخدمة الفعلية، قدم لمشغليه معلومات سرية حول أنشطته السابقة في «القبعات الخضر» وعن رفاقه السابقين في الوحدة، حتى يتمكن الروس من محاولة تجنيدهم، وبحسب اللائحة الاتهامية، فإن الضابط السابق خدم في الخارج في ألمانيا وأذربيجان، وكان مزودًا بتصريح أمني رفيع المستوى.

ويعود تاريخ آخر اتصال مسجل له مع روسيا إلى 2011، وعلق نائب وزير العدل لشؤون الأمن القومي، جون ديمرز، على العقوبة الصادرة بحق الضابط السابق بالقول إن «ديبنز نكث بقسمه كعسكري في الجيش وخان القوات الخاصة وعرض أمن بلادنا للخطر»، مشيرًا إلى أن سلوكه «يعكس التهديد الذي تشكله الاستخبارات الروسية على جيشنا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أسوشييتد برس» تبدي «صدمتها» لضربة إسرائيلية استهدفت مكتبها ومكتب قناة الجزيرة ...
دولى
ليفاندوفسكي جاهز بالصدمة لجيرد مولر
رياضة عالمية
الكمامات تثير الجدل في الولايات المتحدة وتحذير من خطورة السنة الثانية لـ«كورونا»
دولى
واشنطن: وزارة الأمن الداخلي تحذر من اندلاع أعمال عنف في أميركا
دولى
غوتيريس لمجلس الأمن: عدد المقاتلين الأجانب في ليبيا لم ينخفض
ليبيا
إيقاف نيمار رسميا عن المشاركة في نهائي كأس فرنسا.. واللاعب يسخر
رياضة عالمية
بالصور: شباب بنغازي يحتفلون بعيد الفطر بالزي الوطني في ميدان ضريح عمر المختار
ليبيا
هواة الدراجات النارية يجوبون بنغازي لإعطاء صورة أخرى عن ليبيا
منوعات
مدير «الصحة العالمية» يدعو إلى عدم تطعيم الأطفال لإعطاء اللقاحات لكوفاكس
دولى
ألمانيا: إطلاق حركة حماس صواريخ باتجاه «إسرائيل» يعتبر هجمات إرهابية
عربى
نصفها في أفريقيا.. تعرف على التوزيع الجغرافي لأصول «الليبية للاستثمار» في العالم
ليبيا
روسيا ترسل طاقما لإنجاز أول فيلم في الفضاء
ثقافة وفن
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سياحة وسينما.. مشاريع روسية طموحة لنهاية 2021 في الفضاء