الشرطة الجزائرية تتصدى للمسيرة الأسبوعية للحراك وتوقف صحفيين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 مايو 2021, 09:04 مساء
الشرطة الجزائرية تحاول تفريق تظاهرة أسبوعية في العاصمة الجزائرية. (أ ف ب)

اعتقلت الشرطة عدة أشخاص في وسط العاصمة الجزائرية اليوم الجمعة، منهم صحفيون، بينهم مصور لوكالة «فرانس برس»، حضروا لتغطية المسيرة الأسبوعية للحراك المؤيد للديمقراطية.

وأجهضت الشرطة محاولة تنظيم المسيرة الأسبوعية للحراك، من خلال تفريق أي تجمع لمواطنين بالقوة وتوقيف كل من يرفض مغادرة المكان، بحسب مراسل «فرنس برس».

وتم توقيف مصور «فرانس برس» رياض كرامدي في حي باب الواد الشعبي، إذ بعد التأكد من هويته تم اقتياده إلى مركز الشرطة، كما أكد أحد زملائه الذي فقد الاتصال به منذ الظهيرة.

كما تم توقيف صحفيين ومصورين آخرين، بينهم المعتقل السابق خالد درايني مراسل قناة «تي في 5» الفرنسية في الجزائر، ومصور فيديو من وكالة «رويترز»، بحسب ما ذكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، وهي جمعية لمساعدة الناشطين في الحراك، عن العديد من الاعتقالات التي شملت شخصيات بارزة من الحراك ومعارضين، مثل رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس.

ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المبكرة في 12 يونيو والمرفوضة من الحراك، يتزايد القمع في الجزائر، بحسب منظمات حقوقية.

ووفقا للجنة الإفراج عن المعتقلين، فإن أكثر من 70 شخصا مسجونون حاليا وملاحقون قضائيا بسبب أفعال تتعلق بالحراك أو ممارسة الحريات الفردية.

ويبدو الآن أن النظام عازم على كسر الحراك ووقف تظاهراته، التي بدأت قبل أكثر من عامين وبلغت أسبوعها الـ117، من أجل تطبيق «خارطة الطريق» الانتخابية.

وقررت وزارة الداخلية خلال الأسبوع التشدد أكثر في تطبيق القانون عبر إجبار منظمي مسيرات الحراك - حركة سلمية بلا قيادة حقيقية - على «الإبلاغ» مسبقا عن التظاهرات ومنظميها ومسارها للسلطات.

ونشأ الحراك في فبراير 2019 بعد الرفض الواسع لترشح الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة، ويصر على الدعوة إلى تغيير جذري «للنظام» الحاكم منذ الاستقلال في العام 1962.

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