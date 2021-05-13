بايدن يعلق على قرار إلغاء الكمامة في الأماكن المغلقة

الرئيس الأميركي جو بايدن متحدثا خارج البيت الأبيض، 27 أبريل 2021. (أ ف ب)

أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس بما وصفه بـ«اليوم العظيم» في مكافحة جائحة كوفيد-19 بعد الإعلان عن إلغاء إلزامية وضع الكمامات للأشخاص الملقحين في أغلب الأماكن المغلقة.

وقال في كلمة موجزة من حديقة البيت الأبيض «إذا تم تطعيمك بالكامل، فلن تحتاج بعد الآن إلى وضع الكمامة»، مضيفا «أعتقد أنها خطوة كبيرة، إنه يوم عظيم». ودعا الرئيس مواطنيه الذين لم يحصلوا على الطعم بعد إلى تلقيه دون تأخير.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة أن الأميركيين الذين جرى تطعيمهم ضد كوفيد-19 لم يعودوا في حاجة إلى وضع كمامات في الأماكن المغلقة، وأعلنوا تحديث توصياتهم.

وقالت مديرة مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها روشيل والينسكي إنه «يمكن لأي شخص تم تطعيمه بالكامل المشاركة في الأنشطة الداخلية والخارجية، صغيرة كانت أم كبيرة، دون ارتداء قناع أو احترام التباعد الجسدي»، وفق وكالة «فرانس برس».

رغم ذلك، توصي المراكز أن يستمر الأشخاص الذين تم تطعيمهم في وضع الكمامة في وسائل النقل (الطائرات والحافلات والقطارات وغيرها) وكذلك في المطارات ومحطات القطار. وصار حتى الآن نحو 35 % من سكان الولايات المتحدة، أي أكثر من 117 مليون شخص، محصنين بالكامل.